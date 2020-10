Salud mental, el gran reto

El confinamiento que la mayor parte de la población mundial ha vivido en las últimas semanas ha dejado muchas secuelas, una de ellas es el fenómeno llamado Zoomitis, fatiga por uso de la aplicación de videollamadas Zoom.

De esta manera, en las últimas semanas, este término ha logrado trascendencia en las redes sociales, luego de que las reuniones presenciales de trabajo, académicas y familiares, fueran sustituidas por estas videollamadas.

El doctor Bernardo Ng Solís, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana aseguró que debido a la situación de encierro y distanciamiento social, el aumento en el uso del servicio de videollamadas, para trabajar y conectarse socialmente, también ha generado cansancio y ansiedad en las personas.

Durante un ciclo de webinars, convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se abordó esta problemática y sus posibles repercusiones en la salud de las personas. "El cerebro necesita estar más concentrado para poder tener una relación satisfactoria con los demás, que cuando es presencial", dijo Bernardo Ng Solís, durante su charla sobre el autocuidado, como un elemento esencial de las Políticas Públicas de Salud en el marco de la nueva normalidad.

Las diversas pantallas que cada día utilizan las personas incrementan los posibles problemas de fatiga. Asimismo: "inevitablemente, durante una transmisión, los retrasos en el audio, ver a la cámara y no a los ojos del interlocutor causan que tengamos que poner más atención a lo que otra persona dice, porque no podemos aprovechar la parte de la comunicación no verbal", mencionó Ng Solís.

Asimismo, se mencionó que algunas personas han desarrollado durante esta pandemia el Síndrome de Estrés por Covid. "Hay personas que tienen un miedo exagerado. Miedo a salir a calle. Miedo a tocar objetos o superficies que están potencialmente contaminadas. Estas personas están relacionadas con un trauma con pensamientos obsesivos respecto a enfermarse", dijo el investigador, durante su charla "Salud mental, el gran reto ante la nueva normalidad".

Ng Solís agregó que en la población mexicana, pasamos de la incredulidad y la negación, al miedo y que, actualmente, estamos experimentando incertidumbre.

Por su parte, el doctor Edilberto Peña de León, señaló que el confinamiento y el distanciamiento social han traído consecuencias en la población en ansiedad y depresión. De acuerdo a un estudio que se levantó en Estados Unidos en mayo, citó el especialista, el 40 por ciento de las personas consideradas en esa encuesta manifestó tener ansiedad alrededor de la muerte. Además de que el 24 por ciento resultó con alteraciones cognitivas y problemas en el control de impulsos.

"El confinamiento puede tener alteraciones y síntomas en la salud mental. Asimismo, el confinamiento solitario genera alteraciones en la cognición y tiene 20 veces más posibilidades de requerir una atención psiquiátrica", finalizó Peña de Léon.

- 40% de las personas consideradas en una encuesta en Estados Unidos manifestó tener ansiedad alrededor de la muerte.

- 24% de ellos tiene alteraciones cognitivas y problemas en el control de impulsos.