Agua se torna verde en lago del Bosque Urbano

Pese a las promesas de la Dirección de Servicios Públicos de Torreón de contar con agua "limpia" en el Lago del Bosque Urbano, han regresado nuevamente los malos olores y el color verde al agua de dicho lugar.

Visitantes del espacio afirmaron a El Siglo de Torreón que desde hace meses se llenó el Lago Recreativo del espacio con el fin de mejorar la estética del parque, inicialmente contaba con características de claridad y hasta olores a algunos químicos, sin embargo ese líquido fue eventualmente tornándose verde y despidiendo malos olores.

En recorrido realizado ayer sábado por el espacio se pudo observar que el líquido tiene un color verde y restos de lama sobre la cubierta plástica del suelo, además de que desprende olores desagradables en los espacios que se encuentran a pocos metros.

No obstante, las acciones de limpieza en el lago y sus áreas verdes aledañas no han sido suspendidas, por lo que pese al aspecto del líquido no existen acumulaciones de desechos, o bien, de hojas de los árboles en el espacio.

Fue durante julio pasado que el titular de Servicios Públicos Municipales, Eduardo Sáenz, informó que sería llenado el espacio del Lago Recreativo, luego de un proyecto de renovación de la membrana plástica del fondo y de una serie de adecuaciones para evitar que precisamente el líquido se tornara verde.

En aquel entonces afirmó que "se licitó un contrato y ganó una empresa, ellos son los encargados de darle mantenimiento y de tenerlo como debe ser. Ahorita lo único que estaba pendiente es un químico para poder empezar a llenar este lago y que el agua no se ponga verde", señaló Sáenz Herrera, quien no detalló el nombre del químico o de la empresa administradora del lago.

Los problemas con ese espacio se remontan desde el año 2014, cuando el Lago tenía peces y con el tiempo fueron muriendo por problemas de balance químico, con el paso de los años fueron constantes los problemas de malos olores y aspecto verde del líquido, lo que llevó a suspender paseos en lanchas y finalmente a vaciar toda la atracción, esto para evitar problemas sanitarios entre los visitantes y hasta con los trabajadores del Bosque Urbano.

A inicios de la actual administración municipal se siguió dando mantenimiento a las demás áreas del parque, hasta que en 2019 se completó el diagnóstico de daños en el Lago de parte de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, finalmente este año se programó el relleno del espacio, pero se registraron los mismos problemas con el color y olor del líquido.