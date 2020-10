PEQUEÑAS ESPECIES

EL LENGUAJE DE LOS PERROS

Un perro que no ladra es como una persona sin habla. La potencia del ladrido constituye una valiosa fuente de información: Los tonos bajos representan amenazas, principio de ataque. Sin embargo, también hay que considerar el tipo de actividad: si está jugando, un ladrido bajo podría ser síntoma de diversión. Por ejemplo, el ladrido agudo y corto durante la disputa de un objeto significa que está concentrado y que su objetivo es, sin duda, ganar la partida. Por otro lado, cuando la modulación es alta, se intuyen situaciones de dolor, miedo o, incluso, alegría (como cuando adoptan un tono casi "cantarín"). En cierto modo, el perro emplea el tono de manera similar al hombre: utilizamos un timbre bajo cuando estamos tristes, sonoro en los enojos y alto cuando se expresa dicha o algún otro sentimiento de satisfacción. También es importante valorar la frecuencia y duración de los ladridos. Si estos son largos y distanciados entre sí, lo más probable es que el can esté loco por ponerse a jugar; y si además esta actitud va acompañada de movimientos rápidos o pequeñas carreras, no hay duda, necesita salir a la calle. Por el contrario, si los ladridos son rápidos y continuados, es posible que intente comunicar su preocupación y nerviosismo. En cualquier caso: conviene saber que:

EL SALUDO consiste en uno a dos ladridos, agudos y breves, pronunciados en un tono intermedio.

UNA SITUACIÓN DE ALERTA provocará en él modulaciones continuadas y rápidas, siempre en un tono intermedio. De esta forma anuncian que algo o alguien desconocido se acerca a su territorio

¿QUIÉN ANDA AHÍ? Los ladridos que interrumpen, con intervalos más o menos largos entre uno y otro, significan que el animal quiere averiguar quién o qué está merodeando por su lado.

¡SE ACABO! Cuando un can quiere poner fin a una situación que le desagrada, modula un ladrido agudo y muy breve. En ocasiones también es un imperativo: "necesito salir a la calle" o "me muero de hambre"

No todos los gruñidos pueden ser interpretados como una amenaza. Esta forma de expresión incluye desde el placer extremo hasta la ira más salvaje. Veamos por qué:

LA ESTOY PASANDO DE MARAVILLA. Cuando un perro gruñe suavemente y su expresión no deja al descubierto los dientes, sólo puede ser un síntoma de placer. Más aún cuando los gruñidos se mezclan con ladridos entre cortados.

TENGO MIEDO. Los canes sólo conocen una forma de expresar temor o inseguridad, y ésta consiste en emitir gruñidos irregulares que van variando la intensidad.

APÁRTATE DE MI LADO. Un perro enojado que quiere lanzar una advertencia a su contrario emitirá un gruñido suave y constante. Según va subiendo la frecuencia, aumenta la amenaza hasta llegar a un gruñido sonoro, con colmillos descubiertos y actitud amenazante: el combate va a empezar.

Hay aullidos que sobrecogen, y otros que sólo emiten para llamar la atención:

¡CÓMO ME DUELE! Sí a un perro le pisan el rabo, emitirá un aullido alto y muy breve equivalente al ¡ay! Humano. Es la respuesta a un dolor que le ha llegado por sorpresa.

ME MUERO DE MIEDO. Exactamente igual que el anterior, pero acompañado de actitudes temerosas (encogimiento de rabo oculto)

¡QUIERO JUGAR! Cuando los aullidos son repetitivos, entrecortados y se emiten con un tono ascendente, el perro intenta llamar la atención del amo para que éste se una a la diversión.

Esta expresión generalmente va acompañada de gestos lastimeros y ojos caídos. Es el lenguaje propio de los cachorros y, en realidad, tiene un único sonido y tres interpretaciones: Hambre, frío o miedo.

No hay vuelta de hoja: un suspiro significa decepción o placer. Cuando el aire se expulsa con los ojos abiertos, el perro está manifestando su decepción: algo que él estaba seguro de que iba a ocurrir, no ha sucedido: Si, por el contrario, el animal entrecierra los ojos, su estado es de total felicidad: todo lo que lo rodea le produce placer.

El rugido es el lenguaje de los ejemplares de caza, que así demuestran su poderío y seguridad. Es difícil que un perro de compañía los emita, aunque no es imposible. Si el rugido va acompañado de aullidos, el animal está diciendo algo así como "aquí estoy". Los canes muy mimados que se enfrentan a una situación de disgusto intentan, de esta forma, salirse con la suya.

El perro no sólo utiliza el sonido para comunicarse; los ojos, el rabo y las orejas son, igualmente vías de comunicación, ya sea con animales o personas.

EL RABO. Muchos son los que aseguran que el rabo es la sonrisa del perro. Con él saluda, da las gracias, pide comida... pero también expresa miedo, inseguridad o superioridad.

Cuando la cola está extendida pero no tiesa, el perro manifiesta interés; si, por el contrario, se mantiene rígida y tiesa, indica preocupación. Una cola erguida demuestra confianza, seguridad y dominio, si está erguida y ligeramente erizada, agresividad. Cuando el rabo está completamente caído, y está escondido entre las patas, indica inseguridad y miedo. La excitación se manifiesta a través de rápidos meneos de cola; el saludo, con movimientos leves, y el recelo, con una agitación de la cola, lenta y arrítmica.

LAS OREJAS. La posición de las orejas constituye una valiosa fuente de información. Cuando las mantiene erguidas y echadas adelante, el perro observa, no está demasiado preocupado, pero hay algo que se escapa a su entendimiento y quiere averiguar de que se trata. Cabeza ladeada y orejas tiesas: está preguntándose ¿qué es eso? Si al mismo tiempo levanta las orejas y arruga el morro, lo más sensato será salir corriendo: se trata de una clara expresión de ataque. Sin embargo cuando las orejas están inclinadas hacia atrás, es él el que está asustado.

OJOS. En el caso de los perros, los ojos son, en efecto, el reflejo del alma. Una mirada directa y fija revela seguridad y autoridad, mientras que los ojos entornados que muestran una mirada desviada son fruto de una actitud sumisa.

Por lo anterior, llegamos a la conclusión, que a nuestra mascota no le hace falta hablar para entenderla.