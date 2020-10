Protestan mujeres contra Coney Barrett en EUA

Miles de mujeres, y algún otro hombre, se manifestaron este sábado en distintas ciudades de EUA para protestar contra la nominación por parte del presidente Donald Trump de la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, abiertamente opuesta al aborto, para cubrir una vacante en el Tribunal Supremo del país antes de la celebración de elecciones.

Tal es su indignación que la Marcha de Mujeres, que normalmente se ha celebrado en enero desde la investidura de Trump el día 20 de ese mes en 2017, ha decidido organizar una edición especial a sólo 17 días de los comicios generales, en los que el presidente se presenta a la reelección, y en medio del proceso de confirmación de Barrett en el Senado, que casi con seguridad será refrendada el 26 de octubre en el pleno de la cámara.

La manifestación principal tuvo lugar en Washington DC, donde las participantes se concentraron en Freedom Plaza para marchar poco después rodeando el Capitolio y acabar en el Mall, la explanada monumental que une la sede del Congreso con la Casa Blanca.

Darkis y Kat, un matrimonio de jubiladas, de 78 y 73 años, acudió en bicicleta a la protesta.

"Hemos venido porque estamos muy enfadadas sobre Amy Coney Barrett, nos la están imponiendo", lamentó Darkis, pertrechada con un gorro para protegerse del sol, como su esposa, y con una bicicleta rosa.

Inmediatamente, Kat puntualizó: "Queremos que se escuchen nuestras voces porque estamos muy enfadadas sobre la nominación de la jueza justo cuando hay elecciones, cuando lo que habría que hacer es esperar a que se sepa la voluntad del pueblo".

Además, siguió Kat, "queremos a un hombre o mujer que sea más liberal respecto al aborto, los derechos de los homosexuales, alguien que se preocupe por la gente".

Trump y los republicanos del Senado, donde tienen la mayoría, han acelerado el proceso para confirmar a Barrett antes de los comicios, tras la muerte en septiembre de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, pionera del feminismo y de los derechos reproductivos.

Kat se quejó, asimismo, de la polarización existente en EUA, que en su opinión ha sido agitada por Trump; mientras su mujer la observaba sujetando una pancarta que rezaba "la madre tierra apuesta a que no haya ningún Trump".

A las mujeres se les unieron muchos hombres en la marcha como Leonard, un trabajador de un museo de 40 años.

"Obviamente estamos aquí por las mujeres pero también para animar a la gente a votar el 3 de noviembre".

"Este momento es posiblemente el más importante de la historia del país, tenemos que votar y sacarlos (a Trump y Pence) fuera. Si no voto no se me escucha y si no soy escuchando es por lo que el país se encuentra en esta situación ahora porque mucha gente no fue escuchada la última vez" que se votó, subrayó.

En paralelo a la marcha en Washington, los organizadores convocaron el sábado protestas parecidas en unos 400 puntos en todo el país, con instrucciones como portar mascarilla facial y mantener la distancia social para protegerse de la COVID-19.