Siguen sin registrar aumento en ventas

La paulatina reactivación económica no se ha traducido en mayores ventas para los pequeños comerciantes de la capital.

Martha Elba Valdéz, presidenta de la Cámara Nacional de Comercios en Pequeño (Canacope), fue clara a señalar que las ventas no aumentan entre los establecimientos agremiados.

"Lo que pasa es que no hay incremento de ventas, se trata de sobrevivir y de mantener un poco para poder sacar gastos fijos que tenemos. Pero no son suficientes, entonces no hay aumento como tal", expresó.

Ante esta situación, dijo que se está estructurando un proyecto que implicaría la realización de una especie de tianguis en la calle de Patoni, para que los afiliados puedan sacar sus productos y ofrecerlos a los clientes.

Adelantó que se espera contar con el apoyo de las autoridades locales, con quienes siempre han trabajado de manera estrecha en dinámicas parecidas que se han realizado anteriormente, además de que actualmente se respetan los lineamientos sanitarios exigidos para evitar contagios de COVID en los establecimientos.

Reiteró que la crisis causada por la pandemia ocasionó el cierre de algunos establecimientos, que a la fecha implica a aproximadamente el 12 por ciento de los afiliados.