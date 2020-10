Falta de camas para pacientes COVID

El coordinador regional del programa COVID, César del Bosque Garza, advirtió sobre la sicosis desatada en las redes sociales por una supuesta falta de camas hospitalarias para pacientes con esta enfermedad.

"Hemos visto mensajes alarmistas en el sentido de que ya no tenemos camas para los pacientes COVID y que se están trasladando de aquí (Torreón) a Monterrey y otra partes del país, pero la situación no es así", aseguró.

Explicó que algunas clínicas particulares, como el Sanatorio Español, tienen muy pocas camas para este tipo de pacientes y se saturan, pero en otros hospitales hay todavía capacidad para atenderlos, ya sea en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o en los Hospitales Generales de Torreón y Gómez Palacio.

"Creo que se está exagerando sobre la pandemia en las redes sociales y pido a la gente que sea más prudente, que no cause alarma entre la población para que no se haga el caos", comentó.

A la alza

Aunque aún no es alarmante, continúa la tendencia al incremento de pacientes COVID internados en el Hospital General de Torreón, donde se tienen ya 25, que representan el 56 por ciento de la capacidad hospitalaria.

El director del nosocomio, José Luis Cortez Vargas, precisó que de los 25 pacientes internados, cuatro están intubados.

El aumento de contagios, explicó, se refleja también en incremento de pacientes internados y es una generalidad de todos los hospitales de la región Lagunera y el país, aunque destacó que todavía cuentan con suficiente capacidad para recibir más enfermos, lo que no es deseable. 'Es recomendable que se cuiden al salir de casa'.

RECHAZAN

Contagios

La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, informó en su reporte del pasado viernes que había 182 nuevos casos, en tanto que el sábado se añadieron 216 más.

