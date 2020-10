Disfraces más populares que se han inspirado en las series de Netflix

Las series de Netflix han sido fuente de inspiración para muchos fanáticos que desean lucir como sus personajes favoritos la noche de Halloween.

Desde series que han marcado a una generación hasta recientes estrenos que llegaron para posicionarse como favoritas. Aquí te dejamos algunos de los disfraces más populares que han sido inspirados en las series de esta plataforma streaming.

Club de cuervos

Sencillo y efectivo, lo cierto es que lucir el jersey oficial te convierte automáticamente en parte de los aficionados oficiales. Además de ser la caracterización de Isabel Iglesias uno de los favoritos.

Jessica Jones

Ya sea que te encuentres con Jessica Jones, o con todo The Defenders, lo cierto es que este es uno de los disfraces más vistos durante los últimos años.

Stranger Things

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por(@devrimariewoodhouse) el 11 de Oct de 2020 a las 6:45 PDT

Esta es una de las series que más versatilidad ha aportado a los disfraces, ya que puedes elegir entre una considerable cantidad de atuendos que se volvieron icónicos y reconocibles. Además, también facilita la posibilidad de crear disfraces grupales.

Orange is the new black

No se necesita mucho para recrear el look de Alex Vause, bastará con una camisa beige y un marcador sharpei. Aunque también puedes organizarte con tus amigos y recrear alguna de las escenas más icónicas.

BoJack Horseman

Una máscara de caballo y un blazer o saco es lo que necesitas para convertirte en Bojack, aunque al mismo tiempo puedes aprovechar y hacer uno de los más icónicos disfraces en pareja de los últimos años, y añadir a Diane a la escena.

The Adventures Of Sabrina

Este disfraz se volvió icónico desde su llegada a Netflix en el año 2018 ya que la esencia del programa sabe representar la parte más oscura del mes de octubre.

Dark

Definitivamente la caracterización de personajes como Jonas y Martha serán de los más vistos durante esta temporada, ya que se encuentran a la par del final de la serie hace unos meses atrás.

Élite

El uniforme que llevan estos jóvenes es ideal para recrear un look estilo colegial que ha la vez tenga presencia. Seguramente tu disfraz será de los más populares.

Riverdale

Las caracterizaciones de Verónica, Betty y Cheryl como porristas son algunas de las favoritas. Aunque también es posible recrear el look de cualquiera de los otros personajes como Jughead, especialmente si se trata de atuendos en pareja.

La casa de papel

Los personajes de La Casa de Papel se apoderaron de las calles el año pasado. Es el disfraz perfecto si lo que deseas es hacer juego con todos tus amigos, incluso llevando la misma máscara.