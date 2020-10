Trascienden Laguneros en California y Alemania

La gente de La Laguna se caracteriza por ser trabajadora, tenaz, de esos que buscan sus sueños, luchan y los consiguen sin importar las adversidades.

Luis Gerardo Sánchez Salazar estudió desde primaria hasta bachillerato en el Colegio América, ingresó al Tecnológico de Monterrey para estudiar la Ingeniería Mecatrónica. Al terminar en 2016, emprendió el viaje de su vida con primer destino: Reynosa, Tamaulipas. Realizó prácticas en el corporativo Corning Optical Communications. A inicios de 2017 fue contratado como Jr. Controls Engineer, donde continuaron los proyectos de automatización, además de entrenamientos de programación de robots y en 2018 fue promovido a Controls Engineer. A finales de ese año la historia se tintó de magia y llegó un correo de una reclutadora: ¡Tesla!

“Para ser franco, yo creí que era spam, pero aún así decidí contestar. En fin, me entrevistan pero ya no recibí respuesta después de eso hasta un año después, más o menos por agosto de 2019”, recuerda con emoción y nostalgia.

“Me vuelven a contactar, hice varias entrevistas y precisamente hace un año viajé por primera vez a California a hacer entrevistas presenciales. Para finales de noviembre, me avisaron que fui seleccionado y recibí mi carta de oferta. En enero inicié como Controls Engineer en el área de Stamping en Tesla”.

Segunda historia

La ambición de José Luis Cortés Sánchez lo llevó a tierras teutonas, donde el próximo mes de marzo comenzará a estudiar el Doctorado en Alemania. El lagunero apasionado por el Santos y fue precisamente el futbol lo que generó curiosidad, porque todos admiran a los jugadores que van al extranjero, pero ¿cuántos jugadores mexicanos juegan en Europa?

La respuesta: no más de 50 repartidos en diversas ligas pertenecientes (o no) a la Unión Europea y a comparación de esto, el CONACYT anualmente envía sólo a Alemania, entre 70 y 80 alumnos de Maestría y Doctorado. Con esta estadística claramente resulta más sencillo conocer otros países por medio de la ciencia que del futbol.

Al terminar la preparatoria presentó el examen de admisión en la Facultad de Medicina de Torreón, aunque la suerte no le sonrió. “Yo estaba muy seguro que iba a pasar, me dije soy inteligente, me va bien en la escuela y el día que dan los resultados no pasé”.

Un segundo intento rindió frutos y tras haber sido aceptado en la UNAM como en la UAdeC, decidió mantenerse en La Laguna y se graduó de Medicina. Actualmente realiza una investigación sobre el genoma del Covid-19, buscando responder el por qué algunos pacientes son asintomáticos, mientras otros terminan intubados o fallecen.

“Creemos que los genes de cada persona influyen en cómo responden a la infección, yo me dedico a recolectar muestras de pacientes para analizar su ADN y en base a esto, vamos a descubrir qué es lo que hace que el Covid afecte distinto a cada persona”.

Pero solo es un trabajo temporal porque en marzo se va a Alemania a hacer su doctorado en Cáncer, otra enfermedad para la que no se tienen muchos tratamientos y él va a investigar nuevas terapias.

“Yo creo que todo comenzó con un sueño. Estoy convencido de que la capacidad de soñar es lo único que hace superior a los humanos sobre las demás especies, porque sólo nosotros podemos trazarnos un sueño y cumplirlo”.

Rodolfo Silva, Director del Colegio América, recordó la estadía de los estudiantes en su institución y se dijo orgulloso por ellos. “Alumnos siempre alegres y responsables, participativos, trabajadores, siempre supieron salir adelante ante situaciones retadoras y errores, nunca renunciaron y lograron llegar muy lejos”.