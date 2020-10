Importante, diagnóstico temprano

Natividad Suárez tenía tiempo que sentía una bolita en el seno. Acudió con un ginecólogo y le decía que era grasa, por lo que le recomendó modificar su dieta eliminando las harinas y las grasas, y creyó que eso era.

Sin embargo, el bulto fue creciendo y supo que algo andaba mal.

A pesar de que se checaba año con año, acudió a realizarse una mastografía y recibió la noticia.

Entre lágrimas, Natividad relató durante un foro realizado por El Siglo de Torreón, lo fuerte que fue recibir su diagnóstico.

"Lo más difícil para mí fue decirle a mis hijos, a mi familia. Yo no renegué de Dios, dije 'bueno, ya estoy aquí, dame la fuerza para sacar esto, para no caer, para que mis hijos me vean bien', y aquí estoy. Voy a cumplir en noviembre un año desde que me hicieron la cirugía. Es complicado porque son muchos cambios en ti, físicos, emocionales. Pero afortunadamente cuento con mi familia y mis amigas que han estado en todo momento", relató.

Otras de sus motivaciones fue integrarse a la asociación Mujeres Salvando Mujeres; al principio estaba renuente por lo difícil que era compartir algo de ella.

"Llega un momento en que lo tienes que soltar y empezar a hablarlo para sentirte mejor. Me animé, fui a la asociación y me recibieron perfectamente con los brazos abiertos, como si me conocieran de hace mucho tiempo. Vi que muchas compañeras sentían lo mismo que yo, entonces no me sentía tan sola".

Lo primero que las personas piensan es "cáncer igual a muerte"; sin embargo, es un conjunto de enfermedades diferentes ya que existen muchos tipos, pero de una manera global se puede decir que es un crecimiento desordenado y desobediente de las células en nuestro cuerpo.

Así lo describió la doctora Yolanda Jaramillo, quien también formó parte de esta conversación que puede ser vista a través del portal digital www.elsiglodetorreon.com.mx , en el canal de YouTube, El Siglo MX, y en la página de Facebook del periódico.

La especialista en anatomía patológica y citología, detalló que las células del cáncer van creciendo en un orden que las células malignas no atienden.

"El cáncer, como muchas otras enfermedades, mientras más temprano sea encontrado, la probabilidad de vencerlo es más alta. Por lo que es relevante detectarlo aunque no se presente ningún síntoma. Yo les digo que cuando no sientan nada, es cuando hay que ir al médico y hacerse su mastografía".

Sin embargo, resaltó que cuando la enfermedad ha avanzado, se pueden percibir cambios en la piel, la presencia de un tumor o una bolita en la superficie de la piel, el pezón puede retraerse y puede haber secreción

"Esto es lo que no queremos ver, eso ya nos habla de que hay algo más grande, por lo que lo ideal es no esperar a que esto aparezca".

El cáncer de mama, específicamente, está asociado a la exposición de los estrógenos, y al estar expuestos a esto durante un largo tiempo, el riesgo aumenta.

"Es más frecuente en los grupos de edad entre 50 y 60, pero va muy seguido del grupo de 40 a 49, y en la Comarca Lagunera tenemos un buen grupo de mujeres de 35 a 40 años."

Los grupos mencionados por Yolanda Jaramillo se caracterizan por ser mujeres que no han tenido hijos o muy pocos, que el primer hijo llegó a los 30 años, que no lactaron, que no han tomado hormonas por mucho tiempo, y que tiene una historia familiar, siendo esta última una razón de muy poco porcentaje (el 10 por ciento).

La doctora resaltó la importancia de la alimentación y la actividad física para mantener un mejor funcionamiento del metabolismo.

"Estas mujeres (con cáncer de mama) tienen muy poca actividad física, y una dieta inadecuada con muchos carbohidratos y azúcares, y es que, en la Comarca Lagunera, 9 de cada 10 mujeres está en sobrepeso u obesidad en algún grado"

Jaramillo, quien además es presidenta de la asociación civil, Mujeres Salvando Mujeres, recalcó que la suma de todos estos factores son el terreno para que aparezca un cáncer.

"Si queremos que un paciente sobreviva y tenga el menor daño posible, debe encontrarse en etapa temprana, de la cual va de la 0 a la 4. Cuando es una lesión no palpable, y solo se refleja en las mastografías, la probabilidad de curarse es del cien por ciento. Lo que hacen es retirar el tejido enfermo, y ahí se acaba el problema. No necesita quimioterapia ni radioterapia".

Jaramillo expresó que además de lo físico, también son emociones, y cuando se da una noticia tan fuerte como lo es tener cáncer de mama, el mundo se pone de cabeza, generando que las personas se aíslen por no saber cómo enfrentarlo.

"Generalmente, esta parte (la emocional) del trabajo no se hace en los hospitales debido a la gran demanda de atención, y porque el médico está enfocado en la parte técnica de su trabajo y así debe de ser. Pero los cambios en la vida cotidiana, familiar y laboral son los que las asociaciones deseamos proteger", destacó.