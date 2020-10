Ulissi gana etapa 13; Almeida sigue de líder

- Diego Ulissi cerró a velocidad para llevarse la victoria en la 13ra etapa del Giro de Italia ayer, mientras que Joao Almeida retuvo el maillot rosa de líder general.

Ulissi, un ciclista italiano del UAE Team Emirates, se lanzó en un sprint a unos 600 metros de la meta y superó a Almeida y a Patrick Konrad al final de una ruta mayormente plana de 192 kilómetros de Cervia a Monselice.

El tramo final de la etapa ofreció dos ascensos categorizados. Dos de los principales velocistas, Peter Sagan y Arnaud Démare, fracasaron en el último ascenso.

Se trató de la segunda victoria de Ulissi en el Giro de este año y su octava en general. Venció a Peter Sagan para llevarse la segunda etapa.

"Hicimos un gran trabajo en el último ascenso para vencer a los velocistas y llegar con un pequeño grupo", detalló Ulissi. "(Brandon) McNulty fue muy bueno en el tramo final. ¡Qué bien tener éxito de nuevo en el Giro!".

Ulissi, nacido en Cecina hace 31 años, firmó su octavo triunfo de etapa del Giro las veces que ha competido.

"Me vi delante, tenía mi referencia a tiro y me adelante para ganar. He estado en forma toda la temporada. No esperaba ganar otra etapa, pero es una gran sensación", señaló.

Almeida, un portugués del equipo Deceuninck-Quick Step, se colocó 40 segundos adelante de Wilco Kelderman y 49 segundos sobre Pello Bilbao en la tabla general.

La 14ta etapa, que se corre hoy, ofrece una prueba contrarreloj individual de 34,1 kilómetros a lo largo de los viñedos Prosecco, de Conegliano a Valdobbiadene.

"Me siento un poco decepcionado por mi segundo lugar, pues quería ganar la etapa", sostuvo Almeida. "Estuve muy cerca pero no lo suficiente".

El Giro fue reprogramado de su fecha usual en mayo debido a la pandemia de coronavirus. La carrera culmina el 25 de octubre con una prueba individual contrarreloj en Milán.