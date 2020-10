Banco BBVA reabre sucursal en San Pedro

Luego de que el pasado miércoles cerrara sus puertas, este viernes se reactivaron los servicios en el Banco BBVA en San Pedro.

En el municipio solo hay una sucursal de Banamex y del banco antes mencionado. El primero también cerró sin explicación o previo aviso hace unas semanas y con la cancelación de los servicios de BBVA provocó un colapso en la economía local ya que no había circulante, al no tener la forma de que los cuentahabientes pudieran hacer algún movimiento, pues incluso no había acceso al área de cajeros.

La situación causo la indignación de empresarios, comerciantes y ciudadanos en general quienes apoyados por las autoridades municipales se organizaron e hicieron un pronunciamiento pacífico al exterior del edificio de BBVA, en el que incluso colocaron lonas.

Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) manifestaron que además de solicitar la intervención del Ayuntamiento, hicieron lo propio en la subsecretaria de Gobierno y de Económica de Coahuila, incluso acudieron a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ) para formalizar la queja y también lo harán ante la Comisión Nacional Bancaria, pues si bien se logró la reapertura de un banco, esperan lograr que el otro también lo haga, pero además exigirán que se preste un servicio de calidad, ya que dijo falta personal y tardan hasta dos horas para hacer algún trámite en ventanilla, situación que se agudizó con la pandemia.

"No puede ser posible que pase esto cualquier comercio o empresa tenemos que reportar ante la Secretaria de Hacienda, además del pago de los pensionados, la nómina de los trabajadores. Tenemos el Cuartel Militar y los elementos que no tienen sus familias aquí, pues no hay forma de que manden su dinero y luego el cierre fue casi en quincena, todo de paralizó porque no se podía depositar o sacar el dinero, hubo comercios del mercado que prefirieron cerrar", dijo Óscar Milán integrante de Canaco

Reprochó que el cierre de las instituciones pues dijo que al final es un servicio que pagan, "No les están haciendo el favor", además acudir a Torreón que está a 70 kilómetros o Madero a unos 30 kilómetros representa un gasto en tiempo y dinero y el riesgo de sufrir un asalto, pues repitió que hay empresas o negocios que disponen de fuertes cantidades de dinero para poder entregar en efectivo el sueldo de sus trabajadores.

Por su parte Abelardo Fernández, dijo que durante muchos años San Pedro ha sido relegado de los servicios, pues pese a ser un municipio grande, con más de 115 mil habitantes hay deficiencias con la telefonía, la electricidad, con los servicios hospitalarios y ahora con los bancos. "Por años nos hemos acostumbrado a que todo este mal y ya es tiempo de que hagamos algo para que dejen de tratarnos como un municipio de segunda".