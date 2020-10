Latina será parte del elenco de la secuela de Doctor Strange

Xochitl Gomez se adentrará en las historias de Marvel gracias a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cinta que dará continuación a Doctor Strange (2016) y en la que la joven actriz latina compartirá escenas con Benedict Cumberbatch.

El portal Deadline aseguró ayer que Gómez, adolescente con ascendencia mexicana que ha lanzado su carrera gracias a series de Netflix como The Baby-Sitters Club o Gentefied, se unirá al reparto de esta cinta que tendrá a Sam Raimi como director. Scott Derrickson, que ya dirigió la primera película sobre "Doctor Strange", iba a ponerse al frente también de esta secuela, pero a comienzos de enero anunció que abandonaba el proyecto. "Marvel y yo hemos decidido de mutuo acuerdo separar nuestros caminos acerca de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, debido a diferencias creativas. Estoy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré (en la película) como productor ejecutivo", dijo entonces. Raimi fue elegido como su sustituto y así regresará al cine de superhéroes en el que ya dirigió la trilogía sobre Spider-Man que protagonizó Tobey Maguire: Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007). Benedict Cumberbatch volverá en esta secuela a interpretar a "Doctor Strange", un hechicero con asombrosos poderes perteneciente a las historias de Marvel. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste