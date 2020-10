Aliados de protección de la piel

La protección se ha convertido en la premisa del día a día, pero ¿qué tal si comenzamos por nuestra piel? Estas son las mejores opciones para cuidar tu rostro y combatir los estragos de los rayos solares.

ULTRA LIGHT UV - DEFENSE, DE KIEHL'S:

Este producto tiene grandes ventajas. Ofrece una protección de amplio espectro contra los rayos UVA y UVB, no deja una película blanca y su acabado es más mate, una excelente opción para hombres y mujeres, y para quienes tienen la piel grasa y prefieren que el protector ayude a matificar la piel. Es muy rendidor: te darás cuenta al usarlo que necesitas poco producto para distribuir en la cara. Además, contiene vitamina E que funciona como antioxidante e hidratante.

PROTECTOR CON COLOR OIL-CONTROL, DE CETAPHIL SUN

Esta marca, desarrollada por dermatólogos, tiene un protector solar en gel especial para pieles normales a grasas, que contiene ingredientes que absorben el exceso de grasa y brillo por mucho tiempo. Es perfecto para usar a diario y, si quieres lucir un look natural, no necesitarás aplicar base de maquillaje ya que esta fórmula tiene color. Si tu piel es seca o sensible, prefiere la presentación en loción con aloe vera y vitamina E. Tiene FPS +50.

ANTHELIOS MINERAL ONE FPS 50+, DE LA ROCHE-POSAY

Esta fórmula está diseñada con 100% de ingredientes minerales y con protección de amplio espectro contra los rayos ultravioletas, infrarrojos y la luz visible. Es ideal para pieles sensibles, cuida e hidrata al mismo tiempo. Viene en cinco tonos que ofrecen una cobertura natural, que no tiene nada que envidiarle a muchas bases del mercado.

PROTECTOR HIDRATANTE ANTIOLEOSIDAD CHRONOS, DE NATURA

Este protector es ideal para las pieles grasas y con tendencia a acné: su textura es ligera, absorbe la oleosidad de la piel y minimiza la apariencia de los poros. Su FPS 30 es el necesario para el día a día y puedes elegir la versión incolora o con color. Si en tus opciones buscas además de protección una marca responsable con el planeta y cruelty free, esta es una excelente opción que te brinda todo esto y calidad a muy buen precio.

CREMA FUNDENTE DE ALTA PROTECCIÓN, DE NUXE SUN

Además de cuidarte de los rayos del sol, previene la aparición de manchas e hidrata la piel. Es perfecto como el último paso del skincare: el rostro queda luminoso y, aunque te apliques una base mate o de alta cobertura, se seguirá viendo con un delicado brillo natural.