Comparten la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de mama

Lo primero que las personas piensan es “cáncer igual a muerte”, sin embargo, es un conjunto de enfermedades diferentes ya que existen muchos tipos, pero de una manera global se puede decir que es un crecimiento desordenado y desobediente de las células en nuestro cuerpo.

Así lo describió la doctora Yolanda Jaramillo, quien formó parte conversación para El Siglo de Torreón.

La especialista en anatomía patológica y citología, detalló que las células del cáncer van creciendo en un orden que las células malignas no atienden.

“El cáncer, como muchas otras enfermedades, mientras más temprano sea encontrado, la probabilidad de vencerla es más alta. Por lo que es relevante detectarlo aunque no se presente ningún síntoma. Yo les digo que cuando no sientan nada, es cuando hay que ir al médico y hacerse su mastografía”.

Sin embargo, resaltó que cuando la enfermedad ha avanzado, se pueden percibir cambios en la piel, la presencia de un tumor o una bolita en la superficie de la piel, el pezón puede retraerse y puede haber secreción

“Esto es lo que no queremos ver, eso ya nos habla de que hay algo más grande, por lo que lo ideal es no esperar a que esto aparezca”.

El cáncer de mama, específicamente, está asociado a la exposición de los estrógenos, y al estar expuestos a esto durante un largo tiempo, el riesgo aumenta.

“Es más frecuente en los grupos de edad entre 50 y 60, pero va muy seguido del grupo de 40 a 49, y en la Comarca Lagunera tenemos un buen grupo de mujeres de 35 a 40 años”.

Los grupos mencionados por Yolanda Jaramillo, se caracterizan por ser mujeres que no hay tenido hijos o muy pocos, que el primer hijo llegó a los 30 años, que no lactaron, que no han tomado hormonales por mucho tiempo, y que tiene una historia familiar, siendo esta última una razón de muy poco porcentaje (el 10 por ciento).

Encuentra más información en el diario impreso