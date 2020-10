Salvador Zerboni desmiente a Fey y asegura que hubo romance

Luego de que ayer Fey negara tener un romance con Salvador Zerboni, el actor decidió pronunciarse al respecto desmintiendo a la cantante, pues asegura que ambos sí tuvieron una relación.

Así lo dio a conocer durante una entrevista con Adolfo Infante para su programa De primera mano, donde reveló que la intérprete de Media Naranja decidió distanciarse de él tras un malentendido.

Según palabras de Zerboni, la ruptura entre él y Fey se debió a que ella creyó que él le estaba siendo infiel, ya que el periodista de espectáculos Juan José Origel le dijo a Noemí Gil, la tía de la cantante, que él se encontraba con otra mujer en Monterrey.

"Yo pensé que era esa media naranja, pero luego dijiste tú que viene azúcar amargo, entonces ya me confundí. Pregúntenle a ella, yo no entendí, fue un malentendido, Pepillo se confundió, pensó que estaba hablando con Fey, pero con quien conversó fue con amigas de él, sin embargo, no se escuchaba bien, todo el mundo estaba gritando", aseguró.

Asimismo, Infante cuestionó a Salvador sobre si ha vuelto a ver a la cantante tras lo ocurrido.

"No, fue relámpago después de esta situación. Ya no supe nada, simplemente me dijo que estaba muy mal eso, nunca entendí qué, pero yo respeto mucho a mi güerita, la verdad es que sí le agarré cariño en el poco tiempo y qué triste que haya sido así".

Sin embargo, el actor no pierde la esperanza de recuperar su relación con Fey.

“Yo encantado de la vida de platicar sobre esto con ella. Aunque si no es conmigo, que esté con quien quiera, pero que le vaya muy bien”, declaró.