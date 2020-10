Linda Evangelista elogia a mujeres que acusan a su exmarido de violación

La supermodelo canadiense, Linda Evangelista, aplaudió el “coraje y la fuerza” mostrados por un número creciente de mujeres que acusan a su exmarido, el antiguo jefe de agencia de modelos Gérald Marie, de conducta sexual inapropiada y violación.

“Durante mi relación con Gérald Marie, no sabía nada de estas acusaciones sexuales en su contra, así que no pude ayudar a estas mujeres”, dijo Evangelista, quien estuvo casada con Marie entre 1987 y 1993, al medio The Guardian.

Asimismo, la modelo elogió las “agallas” de las supuestas víctimas del también actor que durante décadas estuvo entre las figuras más poderosas de la industria de la moda.

“Al escucharlas ahora, y basándome en mis propias experiencias, creo que están diciendo la verdad. Me rompe el corazón porque estas son heridas que tal vez nunca se curen, y admiro su coraje y fuerza para hablar hoy”, añadió.

Las recientes declaraciones de Evangelista llegan después de que cuatro modelos más se sumaran a las denuncias de violación y conducta sexual inapropiada contra Marie de 70 años. De esa forma, aumenta a nueve el número de mujeres que lo acusan públicamente.

Gérald Marie, expresidente de la agencia europea de modelos Elite que durante su ocupación representó a algunas de las mejores modelos del mundo, incluidas a Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Naomi Campbell, niega rotundamente las acusaciones en su contra.