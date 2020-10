Califican como 'acto criminal' poda de árboles en Diagonal Reforma de Torreón

Personal del Simas Torreón concluyó este viernes con la poda de dos árboles de gran tamaño, esto a un costado de sus oficinas Abastos, en el cruce de Diagonal Reforma y Juan Francisco Ealy Ortiz de Torreón.

Fue por la mañana de hoy que trabajadores del organismo arribaron al lugar a bordo de un camión de transporte de material, con herramientas diversas procedieron al corte de las ramas de ambos árboles hasta dejarlos prácticamente sin cobertura vegetal, situación que generó reacciones negativas de parte de automovilistas que pasaban por el lugar, además de boleros y taxistas que ase beneficiaban con la sombra que ahí se proyectaba desde hace años.

Se trata de dos árboles de la especie ficus que no contaban con problemas de plaga o afectaciones a su salud vegetal de otro tipo, los propios trabajadores del Simas Torreón informaron que contaban con órdenes de realizar una “poda” debido a que desde hace meses las ramas de los árboles tocaban cableado eléctrico del lugar y generaban afectaciones en comercios aledaños y las propias oficinas del sistema.

No obstante, en lugar de realizar una poda solamente en las ramas cercanas al cableado optaron por cortar todas las ramas en uno de los árboles, así como de eliminar la mayor parte de las ramas en el otro, dejando únicamente los troncos en el lugar.

Al respecto se consultó a la titular de la Comisión de Medio Ambiente en Cabildo de Torreón, Leonor Jacob, quien calificó el hecho como un “acto criminal”, además negó que las acciones de trabajadores del Simas fueran solamente una poda, pues se eliminaron casi todas las ramas y se compromete en consecuencia la vida de cada árbol.

“No, no, realmente es un acto criminal, no es una poda, es una tala lo que han hecho, un crimen al medio ambiente, me comenta el señor bolero que está aquí ala vuelta que desde el día de ayer (jueves) empezaron con esta acción y el día de hoy (viernes) bueno, yo recibo ahorita el reporte, me traslado inmediatamente y me dicen que van a darle también acción a los árboles que están aquí por la calle Ealy Ortiz, entonces realmente el personal que hizo esta acción venía con la ropa del Simas”, afirmó Jacob.

La edil adelantó que solicitarán un informe detallado a la Dirección de Medio Ambiente de Torreón para que se aclare sin fueron autorizadas esas podas de parte del Simas Torreón, además de las consecuencias que se deberán de afrontar para compensar en temas de cobertura vegetal.

El Siglo de Torreón también solicitó una postura de parte del titular de la Dirección de Medio Ambiente de Torreón, Felipe Vallejo, para aclarar el asunto, sin embargo hasta las 14:00 horas de este viernes no se había obtenido una respuesta.