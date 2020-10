Chantal Andere revela en video que tiene COVID-19

Chantal Andere informó esta mañana que resultó positiva a COVID-19, enfermedad que habría contraído durante su participación en el reality, Tu cara me suena de Univisión, donde también se registraron otros tres casos, entre los que se encuentran la actriz mexicana, Sandra Echeverría.

La histrionisa y cantante Andere, reveló la noticia a través de un video en sus redes sociales, donde mencionó que no ha tenido más síntomas que una tos casi imperceptible, aunque señaló que igual debe guardar reposo para evitar cualquier eventualidad.

“Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID, como varios de mis compañeros (en Tu cara me suena) desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, sólo una tos casi imperceptible, afortunadamente", comentó en el clip.

“Le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generoso conmigo”, añadió con la voz entrecortada en su mensaje sobre su estado de salud.

Chantal es el cuarto caso dentro de la producción de Univisión, Tu cara me suena, ya que también se han confirmado los padecimientos de Llane, Melina León y Sandra Echeverría.