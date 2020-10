Justin Bieber se sincera sobre su pasado en nueva canción Lonely

En el material audiovisual el cantante se sumerge en su pasado como estrella adolescente, y para ello contó con la participación del joven actor Jacob Tremblay (Wonder, La habitación) para que lo interpretara en su versión más joven.

En el clip se ve al histrión en un camerino completamente solo. Después se dirige al escenario que también está vacío. Cuando la cámara enfoca a las butacas, se puede ver a Bieber como único espectador.

El video dirigido por Jake Schreier es el segundo más reproducido en la plataforma de YouTube.

Justin expresó en redes sociales lo difícil que fue para él terminar esta producción musical.

"Para ser honesto, la canción me resulta difícil de escuchar considerando lo difícil que fue terminar algunos de estos capítulos. Creo que expresa vulnerabilidad y por eso creo que esta canción es muy poderosa", escribió Bieber a través de Twitter.

#Lonely is out now w @itsbennyblanco. To be honest the song is hard for me to listen to considering how tough it was to get through some of these chapters. I believe it is powerful to express vulnerability and that’s why I believe this song is so powerful https://t.co/bRrnvYuy9E pic.twitter.com/ZuyiOkbfah