Acusan a regidor de Gómez Palacio de violencia política de género

En la sesión de ayer del Cabildo de Gómez Palacio, el regidor panista Francisco Bueno fue señalado por ediles de Morena y del PRI como responsable de violencia política de género en contra de su compañera de partido, la regidora Sandra Vázquez.

La regidora priista Anavel Fernández señaló dos veces a Bueno de cometer violencia política de género contra Vázquez, mientras que el síndico municipal Omar Castañeda aseguró que el edil se excede en sus comentarios.

En Gómez Palacio el conflicto inició tras la lectura de correspondencia y contestación a la misma que diera el secretario del Ayuntamiento, Zuriel Rosas Correa.

Y es que el presidente del PAN, Mario Ibáñez, entregó un documento al Ayuntamiento donde adjunta el nombramiento del regidor Francisco Bueno como coordinador de la fracción del PAN en el Cabildo pero el secretario del Ayuntamiento dijo que hacía de su conocimiento que no era posible acatar dicha petición de Ibáñez porque eso se realiza en los primeros 30 días en que inició funciones la actual administración de acuerdo a la reglamentación vigente y la regidora Sandra Vázquez ostenta esta coordinación desde el 26 de septiembre del año pasado.

Por su parte, la alcaldesa Marina Vitela felicitó a la panista por el trabajo realizado: "Y que estemos muy alerta en estos tiempos en donde la violencia de género está presente y siempre tendrá el reconocimiento y el apoyo de esta administración cuando en su partido tomen otras decisiones", dijo.

"Mi compañera Sandra tiene desempeñando el cargo de coordinadora prácticamente 13 meses y quiero hacer una aclaración muy importante: este no es un tema de equidad de género, no es un tema de hombre o mujer, esto nada tiene que ver con la decisión que se tomó hace unos días por el presidente mi partido, no lo confundamos ni mezclemos las cosas porque la regidora Sandra, y aquí lo digo claramente, estuvo de acuerdo en que se hiciera el cambio, las coordinaciones son rotativas", dijo Francisco Bueno, quién insistió que esto es un tema interno de partido y lo consideraba una grave intromisión por parte del Municipio.

La regidora priísta, Anavel Fernández, dijo que en efecto cada partido es autónomo pero que lo lamentable, y que ha venido palpando desde la sesión pasada por parte del regidor Francisco Bueno es que ejerce violencia política de género contra su compañera de partido.

"Para mí es evidente la violencia política de género, regidor. Yo creo que se puede decir lo mismo y tener el mismo efecto cuando el tono de sus palabras y de sus conductas fueran en una forma distinta", dijo Fernández.

La alcaldesa, Marina Vitela, dijo que no se metían en la vida interna de los partidos pero se respetarán los reglamentos.

El regidor Francisco Bueno insistió en que los señalamientos por violencia política contra su compañera hechos por la regidora priista son falsos.