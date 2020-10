Confirman cierre del único banco en Lerdo

Dentro de Asuntos Generales de la sesión ordinario de Cabildo, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, informó sobre el cierre definitivo de la sucursal del banco Scotiabank, única institución bancaria en la ciudad, luego de los cuestionamientos que le hizo la regidora panista Esmirna Gutiérrez al respecto, tras una serie de rumores. Martínez además anunció la posible llegada de Grupo Banorte al municipio.

Después de casi 60 años de servicio, el único banco con el que contaba Lerdo cerró sus puertas el pasado fin de semana. Los cuentahabientes fueron transferidos a la sucursal Scotiabank de la Zona Industrial en Gómez Palacio.

En Asuntos Generales la regidora cuestionó: "sobre la desaparición de nuestro único banco, por ahí se ha escuchado que no tenemos banco en Lerdo. No sé, señor presidente, si nos pudiera hablar del tema y si hubo pláticas para que no se retirara o en qué situación está".

Ante tal cuestionamiento, el alcalde confirmó el cierre. "Efectivamente, cerró el banco Scotiabank la sucursal que tenía en Lerdo. Estamos entablando conversación con Grupo Banorte para ver la posibilidad, les interesa venir a Lerdo. Banorte es uno de los bancos fuertes que tenemos en la banca y yo creo que vendría a fortalecer aquí al municipio que se instale aquí con nosotros y estamos haciendo las gestiones correspondientes para que se quede aquí en Lerdo", expuso.

El tesorero municipal, Ricardo Olivares Porras, reconoció que este cierre es triste. "Desde que yo tengo uso de razón, a mí me mandaban mis papás a mi ahorrito porque ese banco tenía más de 60 años ahí. Es una tristeza para Lerdo", comentó.

En cuanto a la posible llegada de Banorte, comentó que ya se tuvo un primer acercamiento. Para su instalación se le ofrecen todas las facilidades en lo que a permisos e impuestos se refiere "para que la gente de Lerdo tenga dónde poner su dinero".