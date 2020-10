Busca Durango no retroceder en semáforo de riesgo

Al mantenerse elevado el número de contagios en Durango, la Secretaría de Salud Estatal considera probable, aunque no conveniente, que se retroceda al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico. Advierte que para evitarlo es necesaria la colaboración de todos los ciudadanos y así contener el número de contagios de COVID-19.

Ayer se confirmaron 198 casos del virus SARS-CoV-2 en la entidad, con los que se llega a los 1,879 confirmados, 1,211 casos activos y 83 defunciones en este mes. Al momento se tiene un acumulado de 10 mil 584 casos con 740 muertes por contagio.

Al ser cuestionado por El Siglo de Torreón sobre la posibilidad de que Durango regresara a semáforo rojo, el secretario de Salud, Sergio González Romero, dijo que es probable "pero es lo que no deseamos, porque retroceder implica que la economía, y más que la economía, va implícita la salud de los duranguenses. Es lo que no queremos que suceda, queremos avanzar, no retroceder. La única manera de avanzar es con la colaboración de toda la sociedad y que todas las secretarías y todos los que están involucrados en una pandemia, estén atentos, y poner el granito de arena que le corresponde a cada quien".

El funcionario destacó que mientras la capital de Durango va al alza al registrar un acumulado de 5,473 casos de COVID-19, en La Laguna la cifra va a la baja. De los 198 casos confirmados ayer en el estado, 32 fueron en Gómez Palacio y 12 en Lerdo.

"No queremos retroceder, a nadie le conviene un retroceso, en ningún aspecto. Necesitamos todos trabajar para que esto no suceda", insistió el secretario de Salud.

Por otra parte, comentó que actualmente se tiene un registro de 52 pacientes graves, de los cuales 32 se encuentran intubados, es decir, se encuentran con soporte de ventilación mecánica.

"Afortunadamente nosotros tenemos la mortalidad más baja a nivel nacional, en términos generales no pasamos del 7 por ciento. En la Secretaría de Salud andamos arriba del 4 por ciento. Entonces no es preocupante en ese sentido, pero sí es necesario que sepan que esta enfermedad nos puede llevar a la muerte", explicó González Romero.

De igual manera, detalló que del 5 por ciento que entra grave a una Unidad de Cuidados Intensivos de cualquier hospital, desafortunadamente, el 70 por ciento tienen posibilidad de morir. "Es decir, de cada 10 que llegan a intubarse 7 pueden fallecer con las repercusiones graves que tiene el COVID no solo en el pulmón si no a nivel isquémico… por eso no queremos más contagios".

Incidencia

Reporte COVID de Durango. *Ayer se confirmaron 198 casos nuevos de COVID-19 en toda la entidad. * En Gómez Palacio reportaron 32 casos nuevos. *En Ciudad Lerdo se presentaron 12 contagios. *El estado de Durango acumula un total de 10 mil 584 casos y 740 muertes.