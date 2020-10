Sancionarán a negocios de Gómez Palacio que incumplan Ley Seca

El síndico municipal, Omar Castañeda González, confirmó que habrá Ley Seca en Gómez Palacio por instrucciones de la alcaldesa, Marina Vitela Rodríguez.

El coordinador de gabinete, Luis Francisco Sida Rodríguez, indicó que con ello el Municipio contribuye al ejercicio de la democracia en el vecino estado de Coahuila para que los ciudadanos puedan ejercer su voto sin distracciones.

Por su parte, la alcaldesa Marina Vitela dijo que no permitirán la venta de bebidas alcohólicas, por lo que cerrarán los comercios que no atiendan las disposiciones y advirtió que podrían llegar a la clausura de los mismos si además se comprueba que tampoco se respeta la sana distancia, es decir, si hubiera además aglutinamientos de los compradores.

Previamente a causa del semáforo epidemiológico en el que se ubica al estado de Durango de nuevo en color naranja y con base en el Consejo General de Seguridad en Salud que promovió el decreto avalado por el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento informó que la venta de alcohol quedaría sujeta los horarios de lunes a viernes hasta las 22:00 horas. Los sábados y domingos quedaría prohibida la venta.

No obstante, en el mismo decreto se menciona que el giro de restaurante bar puede operar con el 50% de su capacidad estableciendo un horario de lunes a viernes hasta las 23:00 horas, mientras que sábados y domingos podría laborar hasta las 21:00 horas

Al respecto, el síndico municipal indicó que los restaurantes bar podrán abrir el fin de semana pero sin venta de alcohol debido a la Ley Seca.

En Coahuila habrá ley seca desde las 00:00 horas del sábado 17 de octubre hasta las 24:00 horas del domingo 18 de octubre debido al proceso electoral donde se renovará el Congreso del Estado.

La Dirección de Alcoholes de Gómez Palacio será la encargada de dar seguimiento a la disposición mientras que la Dirección de Seguridad Pública Municipal coadyuvará en el margen de su competencia.

La determinación de aplicar la Ley Seca no fue un tema aprobado por el pleno del Cabildo, no obstante el síndico municipal mencionó que no es necesario debido a que el Artículo 5, Fracción IV, del Reglamento de Alcoholes, establece que esta es una de las facultades de la presidenta municipal, Marina Vitela.

Restricciones

Debido al alza de contagios en Durango, se emitió un decreto en el que se limita la venta de bebidas embriagantes. *Los negocios podrán vender alcohol de lunes a viernes hasta las 22:00 horas. * Los sábados y domingos no cuentan con permiso. * Este fin de semana, la prohibición se empata con la Ley Seca en Coahuila por la jornada electoral.