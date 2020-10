Se registran filas en bancos por temor a conflicto postelectoral en Bolivia

A tres días de las elecciones en Bolivia, las filas se hacen recurrentes en bancos, casas de cambio, mercados, gasolineras y en puertas de Migración, para por ejemplo sacar pasaportes, ante la incertidumbre de la situación después de los comicios del 18 de octubre.

Un grupo de personas hacían fila este jueves en puertas de la Dirección General de Migración en La Paz para realizar una serie de trámites, entre los más recurrentes sacar el pasaporte.

Uno de ellos era Víctor Peralta, que contó a Efe que si bien él ya tenía programado sacar su pasaporte en estos días para ir a visitar a su madre, ha notado que hay más personas en la fila de lo usual.

Por su parte, Rubén, quien prefirió no dar su apellido y que también hacía la misma fila en Migración, comentó que hay muchos rumores de convulsión social luego de las elecciones del domingo, por lo que ante la "especulación" es mejor prevenir.

"Es inusual, la gente está un poco confundida por los últimos acontecimientos, está algo temerosa, es algo anormal", declaró.

Rubén sostuvo que fueron las redes sociales y los mensajes de abastecerse y tomar previsiones lo que lo ha hecho "confundir" y tomar decisiones como realizar trámites pendientes en Migración y hacer fila para llenar el tanque de su automóvil.

"La gente anda con miedo, con pavor, no sabemos hasta cuándo llegará a pasar todo esto, yo en lo personal estoy confundido", confesó.

Una situación similar se ve en las puertas de los bancos, con personas que quieren sacar su dinero, hacer transferencias o cambiar sus ahorros a dólares.

De la misma manera, las filas en las gasolineras se mantienen por distintos barrios de La Paz, a pesar que autoridades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos garantizarán el abastecimiento y piden mantener la calma.

El miércoles, el ministro interino de Defensa, Luis Fernando López, pidió a la población a no entrar en un "nerviosismo extraordinario" y que no se genere temor "donde no hay".