Reclaman regidores de Lerdo por falta de información

El tema de los materiales subsidiados generó polémica en la sesión ordinaria de Cabildo celebrada ayer por la mañana de manera virtual, luego de que regidores de oposición cuestionaran la falta de información oportuna y la rápida respuesta al momento de anunciar el programa.

Fue el regidor panista, Ángel Luna Puente, quien señaló que no se informó sobre cuándo arrancaría el programa y dónde se habían publicado las reglas de operación.

"Quisiera saber cuándo se hizo la convocatoria para que acudieran las personas a inscribirse, dónde se publicaron las reglas de operación por las que está funcionando este programa. De acuerdo a la Ley de Desarrollo social del estado, los programas sociales de subsidio deben tener un conjunto de reglas de operaciones que le permitan al ciudadano poder inscribirse y estar en la misma situación que los demás que soliciten en subsidio", manifestó.

Además, externó su preocupación de que el programa sea tomado con otros fines. "Me preocupa porque estamos próximos a iniciar un proceso electoral… la mayor parte de los regidores de este Cabildo no sabían hasta el día de la inauguración, no sé si a los miembros de la Comisión de Desarrollo Social les informaron al programa".

Por su parte, el regidor de Morena, Héctor González, también manifestó su desconocimiento del programa. "Estoy de acuerdo con Luna, apenas estaban anunciando el programa y ya andaban unos compañeros repartiendo material, está bien curioso, a todo mundo nos sorprendió. Vamos a pedirle, señor presidente, que incluya a gente de los diferentes partidos en este programa para que también sean beneficiarios y no sea vea esto de campaña electoral adelantada".

Ante tales cuestionamientos, el alcalde Homero Martínez aseguró que fue cuando se hizo el convenio del programa de Cuartos Adicionales con la Comisión de Suelo y Vivienda (Coesvi) que también se anunció el programa de material de construcción subsidiado. "A lo mejor no lo registraron, que se había firmado un convenio donde la Coesvi iba a poner la mano de obra y el municipio los materiales".

Además, dijo que en la Comisión se cuentan con las reglas de operación y que en las 2 mil toneladas de cemento que se adquirieron, se invirtieron 1.6 millones de pesos.

Ante la alta demanda que se tiene, los regidores esperan que personas simpatizantes a sus partidos puedan beneficiarse con estas acciones.