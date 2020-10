'Sugieren' no asistir al partido de los Rayos

Pese a que en teoría, si un club recibe luz verde para reabrir su estadio es porque tiene el visto bueno de las autoridades sanitarias estatales, en Aguascalientes hacen un llamado a que la gente no vaya esta noche al Necaxa vs Tijuana, primer duelo del Torneo Guardianes 2020 que tendrá público.

"Si ven eventos masivos donde se permiten ya las reuniones y el futbol con espacios abiertos... Si respetamos la sana distancia, se pueden hacer con precauciones. Si sé que habrá un juego, pues no voy y mejor lo veo en la televisión y me evito un riesgo de contagio", aseguró Miguel Ángel Piza, secretario de salud hidrocálido.

"La obligación es tomar medidas de prevención, pero el riesgo -aún con eso- existe".

Miguel Ángel Piza dejó en manos de los aficionados el correr el riesgo de asistir a un estadio que tendrá aforo del 30%.

"Pueden estar abiertos todos los espectáculos, pero si no quiero correr el riesgo, no lo tomo, el riesgo lo decides tú si lo tomas o no", mencionó.

Hay que recordar que en la Jornada 14, Necaxa y Mazatlán son los únicos equipos que tendrán público en sus partidos, aunque equipos como el Puebla ya también anunciaron fecha de regreso para abrir su estadio a los aficionados.

Tras 13 partidos disputados, los Rayos apenas acumulan apenas 12 puntos, que los rezagan en la posición décimo sexta del torneo. Sin embargo, Tijuana tampoco está brillando en el campeonato, pues con solo por dos puntos más se ubica en el escalón décimo tercero.