Marcas de quesos afectadas se acercan a Profeco

Las industrias fabricantes de las 19 marcas de quesos y yogurts que señaló la autoridad por incumplimiento comenzaron a tener las primeras audiencias con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, quien aseguró que de aquí al lunes se reunirá con todos los representantes de las marcas afectadas.

Explicó que estos problemas se pueden resolver en menos de 15 días, porque los productores iniciaron ya con las audiencias, las cuales se llevarán a cabo jueves, viernes y lunes. Aunque dijo que el caso "más complejo" es el de Danone con Bene Gastro porque es un tema de "publicidad engañosa". Comentó que poco a poco están resolviendo los incumplimientos las productoras de quesos y por ejemplo, Lala y Covadonga ya lo resolvieron.

En el caso de Lala con el queso tipo manchego deslactosado rebanado de 400 gramos porque no indicaba el país de origen. Mientras que Covadonga ya corrigió el problema con el queso tipo manchego. La Mancha en rebanadas con un peso de 400 gramos, porque tuvo 7.15% menos contenido de producto del que declara la etiqueta.

Qualtia ya resolvió uno de los cuatro incumplimientos que tuvo en sus quesos panela Zwan de 400 gramos, manchego Zwan de 400 gramos, manchego deslactosado Caperucita de 400 gramos, parmesano Sargento de 141 gramos y manchego Walter de 400 gramos.

Añadió que en la siguiente semana esperan que Qualtia resuelva las observaciones que se hicieron para los otros productos. "Si (las empresas) resuelven los problemas, se pueden ver resueltos en menos de 15 días. Por ejemplo, de 6 audiencias dos se vieron resueltas, dos en menos de una semana y otras dos van a llevar un poco más de tiempo". Pero esto tiene que ver con el día en que les tocó la audiencia y añadió: "Nada más porque les tocó la cita hoy, las que les toca mañana y el lunes a lo mejor lo solventan de forma rápida".

Por lo que aclaró: "Es injusto decir que resolvieron unos y los demás no, porque no puedo verlos a todos al mismo tiempo". Dijo que espera no volver a imponer una medida como esta en lo que resta del año, pero se aplicó porque "es una forma de que la industria se percate del alcance de la nueva Ley de Infraestructura de Calidad", algo que es "novedoso o un hecho histórico" porque se aplicó esta ley que se publicó el primero de julio del 2020 y que entró en vigor el 30 de agosto pasado.

Queseras podría perder su prestigio si no acatan sugerencias

El anuncio que hizo la autoridad sobre la suspensión inmediata de la venta de quesos de manera generalizada y sin especificar exactamente cuáles son, causó un daño a la reputación de las empresas, pero será difícil revertir mientras esas marcas no demuestren que realmente ya cumplieron con las observaciones.

El socio de Hogan Lovells, Ernesto Algaba, dijo que las 19 marcas —que la autoridad señaló por incumplir las normas mexicanas— tienen dos vías para atender el tema: por una parte las herramientas legales como los amparos o encontrar mediante el diálogo una solución que compruebe que ya cumplieron con la normatividad. Para el abogado, el problema fue que la Secretaría de Economía y la Profeco emitieron un comunicado en el que no detallan qué tipo de quesos son los que incumplen con la norma.

De manera generalizada dijeron que no podrán venderse diversos quesos de las marcas: Fud, Nochebuena, Premier plus cuadritos, Zwan, Caperucita, Burr y Precissimo, así como Frankly, Selecto Brand, Galbani, Lala, El Parral y Portales, también Walter, Sargento, Cremería Covadonga, Aurrera y Philadelphia.

Así que esa situación provoca muchas consecuencias como las pérdidas de producto, caída de la reputación con los consumidores, afectaciones a la imagen de los productos e impacto económico, entre otras. Por lo que es importante que demuestren a la autoridad que sí cumplen con las normas, como lo dijeron diversas marcas en comunicados emitidos el día de ayer miércoles.