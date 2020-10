Guillermo Almada quiere otro triunfo el domingo

La mentalidad de los Guerreros del Santos Laguna está enfocada en conseguir su cuarta victoria consecutiva el próximo domingo, cuando reciban a los Tuzos del Pachuca, escuadra que apenas supera por dos puntos a los Albiverdes.

El equipo comandado por Guillermo Almada realizó ayer un entrenamiento vespertino en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde diseñan la estrategia a utilizar durante el próximo encuentro que será de suma importancia para afianzar sus posibilidades de liguilla. A pesar de tener algunas ausencias, el conjunto lagunero buscará hacer valer su condición de local y someter a unos Tuzos que solamente han conseguido una victoria en sus más recientes cinco partidos, pero que presumen una de las mejores defensas del torneo.

CON TRANQUILIDAD

Previo a la práctica de ayer, el entrenador Guillermo Almada atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa virtual, en la que se dijo: "tranquilo, siempre hemos estado tranquilos, más allá de esa problemática que nos ha tocado vivir por las bajas, suspensiones, infecciones de COVID, lo sufrimos, pero ya empezamos a encontrar una regularidad en nuestro juego y se siente uno más satisfecho, por más que no hemos logrado nada, estamos más tranquilos porque trabajamos para darle satisfacción a nuestra gente y lo hemos logrado. Estamos en el buen camino, pero nos queda un trecho largo y sobre todo, muy importante".

El buen ánimo en Santos es evidente, luego de tres triunfos consecutivos, parece muy lejano el mal momento que vivieron al inicio del torneo, el cual han logrado superar a base del trabajo en los entrenamientos y la búsqueda de variantes. "Estoy muy confiado en la evolución que hemos tenido como equipo, porque han habido muchas variantes del equipo que venía jugando antes de la pandemia, hemos recuperado esa forma y debemos seguir evolucionando y mejorando para encontrar cada vez una mejor cara del equipo", comentó Almada.

"La principal virtud del equipo ha sido la solidaridad, el esfuerzo y la humildad que permanentemente tienen los jugadores para poder salir adelante y mejorar las cosas que debemos mejorar. Tenemos autocrítica, en los momentos malos, en los no tan malos, siempre estamos ubicados. Nos jactamos dentro del club de la parte humana, nos complace mucho a todos el participar en la familia de Santos, porque nos alegra venir a entrenar, lo mismo sucede en la convivencia diaria, hay un buen clima, una buena comunión con el staff de trabajo y eso hace que los momentos difíciles sean más llevaderos", complementó.

Los Guerreros siguen batallando con las lesiones y sufriendo ausencias, en esta jornada se registrarán las de Ulises Rivas y Diego Valdés, aunque Matheus Dória sí está en condiciones de jugar, describió el director técnico: "Ulises sufrió lamentablemente, un par de días antes del partido anterior, un traumatismo, un choque con un compañero y no quisimos arriesgarlo. No es nada grave, fue un golpe en la rodilla, pero ya está mejor, aunque sigue entrenando aparte del grupo y difícilmente lo tendremos para el fin de semana. En el caso de Dória, tuvo un golpe, pero está trabajando bien y no hay duda que lo vamos a tener para el domingo".

"Valdés se tuvo que volver antes de la selección de Chile, porque se resintió un poco de la lesión que había tenido, pero aquí está entrenando por separado, esperamos recuperarlo al igual que a Preciado y a todos los que tenemos lesionados. Pachuca tiene un muy buen plantel, bien dirigido, haremos el análisis que corresponde al rival, pero lo primero es preocuparnos por nosotros", afirmó en relación a la preparación del duelo contra los Tuzos.

Cuestionado sobre si Diego Valdés podrá recuperar la titularidad, el estratega uruguayo fue categórico: "eso va a depender del nivel que tengamos todos, Valdés está en un gran nivel cuando tiene continuidad. Aceptó el desafío de subir un escalón a su intensidad de juego y estaba haciendo muy buenos partidos, sobre todo porque manejaba los hilos de nuestro equipo. Cervantes lo ha hecho muy bien, es un jugador de otras características distintas, estamos muy conformes con él, empezó ganándose la titularidad, pero por algún error o alguna baja de su rendimiento tuvo que salir, porque quizá la parte más competitiva de nuestro equipo está ahí, está Gorriarán, está Ulises Rivas, está Valdés, Cervantes, Games que está en un gran nivel a pesar de que ha tenido complicaciones con el COVID y viene recuperándose, está Balda, hay una cantidad de jugadores que quizá es donde estamos mejor cubiertos y en una chance que de uno u otro, se sacan ventaja".

SEGUIR EVOLUCIONANDO

En cuanto a lo que deberá aplicar Santos Laguna para vencer al Pachuca el próximo domingo, Almada ofreció una receta sencilla y práctica: "siempre el jugar mejor que el rival, nos va a dar mayores probabilidades de ganar. No es absoluto, porque nosotros hemos jugado mejor en ocasiones y no hemos ganado. Debemos superar las dificultades que nos pondrá una de las plantillas más ricas del campeonato, pero debemos salir a jugar con nuestra identidad y jugar mejor que el rival, para que eso nos de mayor probabilidad de ganar ante un rival muy bien dirigido, que está haciendo una buena campaña, intentaremos seguir evolucionando como siempre".

"Tenemos jugadores con mucha autocrítica, muy conscientes de todo lo que nos estamos jugando y eso lo demuestran en cada partido y en cada entrenamiento, no se permiten claudicar en ningún momento, están muy concentrados y comprometidos, sin importar ausencias o una cantidad de cosas que nos han pasado, han ido hacia adelante para buscar el objetivo. Después, esto es un deporte, por más que confiamos ciegamente en lo que hacemos, en todo lo que tenemos, pueden suceder cosas por fuera de lo que teníamos planificado, pero tenemos mucha confianza para el partido del fin de semana", concluyó.

En cuanto al regreso de aficionados a los estadios de la Liga MX, el entrenador de los Guerreros aplaudió la medida, aunque instó a los fanáticos a respetar las disposiciones de las autoridades: "para mí sí es correcto. Se han abierto cines y teatros que son lugares cerrados y hay mucha más contingencia de gente, creo que es más fácil en lugares abiertos como los estadios, obviamente con el distanciamiento y las medidas precautorias que debe uno tomar. Ya lo he dicho desde hace tiempo, debemos respetar esta enfermedad, debemos cuidarnos, protegernos, pero no tenerle miedo, si nosotros nos quedamos bajo tierra permanentemente, seguramente la expansión va a ser mucho mayor. Seguramente, tomando las medidas precautorias y el distanciamiento entre un lugar y otro, no me cabe ninguna duda de que un estadio es mucho más seguro que un cine o un teatro".