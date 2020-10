Cierre de bancos genera crisis de circulante

El circulante se agota en San Pedro debido al cierre de los bancos y la ciudadanía con posibilidades se traslada a los municipios vecinos para cobrar su quincena mientras que el resto se encuentra al borde del colapso social ante la falta de información y servicio por parte de las instituciones financieras.

"De manera imprevista, sin comunicación ni causa, al día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó, las dos instituciones que soportan todo el manejo y fluido económico del municipio cerraron, somos una población de más de 115 mil habitantes y no es posible que no tengamos ni siquiera un cajero abierto por la negligencia y la falta de compromiso de los bancos", dijo Abelardo Fernández, presidente de Canaco en San Pedro.

Explicó que desde hace nueve días se mantienen cerradas las sucursales de BBVA y HSBC en el municipio, sin que exista información al respecto de cuándo se reanudará el servicio.

Cabe señalar que se trata de un municipio ganadero y agrícola que en se encuentra en plena temporada de cosecha y donde además hay un amplio destacamento del Ejército que cobra su nómina quincena a quincena.

"Es muy triste que se trate a San Pedro como una sociedad de segunda", expresó el dirigente de los comerciantes, quien ayer acudió a la Condusef para exponer la situación, al considerar que se daña a la sociedad; el pasado miércoles se realizó una manifestación al exterior de la sucursal de BBVA, con el apoyo de la alcaldesa, Patricia Grado, el Cabildo y todos los dirigentes de los sectores económicos.

Fernández dijo que hay mucha gente que trabaja en maquilas de Torreón, pero dejan su tarjeta de nómina a sus familias para que compren lo básico y son miles de hogares que no han podido cobrar debido a esta problemática, que atribuyó a las gerencias locales de los bancos, que frecuentemente buscan motivos para cerrar, sin importar las afectaciones.