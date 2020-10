La emotiva despedida de Roberto Carlo de Sale el Sol

Este jueves el conductor Roberto Carlo se despidió e sus compañeros de Sale el Sol para continuar con su carrera fuera de Imagen Televisión.

En una emotiva despedida, Luz María Zetina y los demás conductores le dedicaron tiernas palabras sobre sus cuatro años en el programa, acompañándolo con una breve compilación de los momentos especiales que vivió en el programa.

“Es un día claroscuro, una montaña rusa de emociones. Esta ha sido una familia maravillosa que me ha acompañado durante cuatro años, sobre todo ustedes que me dieron la oportunidad. Con el paso de los meses me cobijaron y hoy quiero decir gracias. Este sueño termina aquí en ‘Sale el Sol’ e Imagen TV por lo pronto”, mencionó.

Además, Gaby, la tanatóloga del programa ofreció unas palabras para el elenco sobre la 'pérdida' de un compañero y del duelo que tiene que pasar para superar su ausencia.

Talina Fernández, quien tiene poco tiempo en el programa también entre lágrimas le dedicó un mensaje con amor.