San Pedro, al borde del estallido social por falta de bancos

El circulante se agota en San Pedro debido al cierre de los bancos, la ciudadanía con posibilidades se traslada a los municipios vecinos para cobrar su quincena mientras que el resto se encuentra al borde del colapso social ante la falta de información y servicio por parte de las instituciones financieras.

"De manera imprevista, sin ninguna comunicación y sin ninguna causa, al día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó, las dos únicas instituciones que soportan todo el manejo y fluido económico del municipio cerraron, somos una población de más de 115 mil habitantes y no es posible que no tengamos ni siquiera un cajero abierto, ya no una sucursal, ni un cajero por la negligencia y la falta de compromiso de las dos casas bancarias", dijo Abelardo Fernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Pedro.

Explicó que desde hace nueve días se mantienen cerradas las sucursales de BBVA y HSBC en el municipio, sin que exista información al respecto de cuándo se reanudará el servicio.

"Es muy triste que se trate a San Pedro como una sociedad de segunda", expresó el dirigente de los comerciantes, quien este jueves acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para exponer esta situación, al considerar que se daña a la sociedad.