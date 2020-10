Federalismo sigue siendo tarea inconclusa: Sánchez Cordero

"A casi 200 años de la primera Constitución federal, nuestro federalismo sigue siendo tarea inconclusa", reconoció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados por el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Frente a legisladores de las comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Asuntos Migratorios, la responsable de la política interior indicó que el federalismo debe ser rediseñado y fortalecido a través del diálogo. Diputados y diputadas de distintos partidos cuestionaron a Sánchez Cordero sobre la salida de 10 mandatarios estatales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), luego de reclamar que el gobierno federal no tomaba en consideración sus opiniones en torno a la pandemia del COVID-19 y en en ese sentido el federalismo salía afectado.

Urge un nuevo federalismo: Diego Sinhue Rodríguez

"La Conago es una organización de los gobernadores, no de los estados. A ellos corresponde decidir su presente y el futuro de esa organización. Con la Conago y sus integrantes me seguiré reuniendo cuantas veces sea necesario. Con cada uno de los gobernadores que libremente decidieron salirse de esa asociación, libremente y legítimamente decidieron salirse de esta asociación, también me reuniré cada que sea necesario para la buena marcha de los asuntos de sus respectivos estados y para los asuntos de mutua responsabilidad", aseveró Sánchez Cordero.

Al mismo tiempo, la ministra en retiro indicó que el federalismo mexicano ha permitido que la relación con los gobernadores sea en condiciones de igualdad.