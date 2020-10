'Gallo' y 'Príncipe' prometen nocaut en cuadrilátero de la CDMX

Uno de los acontecimientos más esperados durante el presente año en el boxeo profesional, es la revancha entre dos grandes peleadores mexicanos: Juan Francisco “Gallo” Estrada y “El Príncipe” Carlos Cuadras, quienes chocarán el próximo 23 de octubre y han prometido un auténtico espectáculo, con amenazas de nocaut incluidas.

La Ciudad de México albergará esta contienda, en la que el “Gallo” Estrada realizará la segunda exposición del título Súper mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante un viejo conocido, al que derrotó por decisión unánime el 9 de septiembre de 2017 en el Stub Hub Center, de Carson, California. “Llego mejor preparado y sí habrá diferencia respecto a la pelea anterior, fue diferente la preparación, me siento mucho más fuerte, hicimos un gran trabajo de mes y medio en la altura, después de entrenar en Hermosillo. Marcará diferencia el entrenamiento y el trabajo de pesas para noquear a Cuadras y no dejar duda”, advirtió el campeón.

Cuadras, por su parte, también resaltó el trabajo realizado en las últimas semanas y el hambre de ser campeón mundial nuevamente, seguro de que será él, quien salga con el título verde y oro en su poder. “Me he preparado a conciencia, lo he estudiado y sé cuáles son sus debilidades y fortalezas, la primera fue una pelea cerrada, creo que hay que ajustar detalles técnicos, no bajar el ritmo, estoy con mejor condición y le voy a dar con todo, esperemos que el que salga noqueado sea el ‘Gallo’, estuve trabajando potencia, traigo velocidad, toda la medicina, traigo todo”, amenazó.