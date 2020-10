Así Christian Martinoli felicitó a Jorge Campos por su cumpleaños

A través de redes sociales, el ahora comentarista de TV Azteca se ha vuelto un tema en tendencia, ya que ha recibido muchas felicitaciones en este fecha especial, incluida la de su compañero y amigo, Christian Martinoli.

Como es bien sabido por sus seguidores, ambos mantiene una buena relación dentro y fuera de la cancha, además de que el narrador conocido como "Deus", siempre muestra su admiración por Campos, incluso lo ha bautizado como "El Inmortal" al considerarlo uno de los mejores jugadores de futbol que ha tenido México.

"Feliz cumpleaños para el gran y único Inmortal. El mejor, lejos", escribió Christian Martinoli a través de su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que, el periodista deportivo también está de fiesta este día, pues cumple 45 años.

Aquí te compartimos otros de los mensajes que ha recibido Jorge Campos en su día:

Happy birthday, Jorge Campos!



The only goalkeeper to not have any saves in his highlight reel. pic.twitter.com/C0bu72sutq