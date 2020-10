Juan Pablo Vigón comparte su experiencia con el COVID-19

Este viernes dos estadios de la Liga MX (Victoria y Kraken) volverán a abrir sus puertas a la afición, bajo un estricto protocolo de sanidad. Sin embargo, el riesgo sigue siendo latente y aunque para unos es buena noticia, no está de más pedir concientización a los seguidores. Así lo hizo Juan Pablo Vigón, jugador de los Pumas, quien ya fue víctima de COVID-19.

"La verdad es que es un tema serio y delicado. Acá falleció el papá de uno de mis compañeros. Duele y les quisiera pedir que lo tomen en serio, que no es un juego y respeten las medidas sanitarias y que se cuiden, que si a nosotros nos afecta como futbolistas, cargamos una responsabilidad con nuestras familias y nos sentimos responsables del público", expresó el mediocampista mexicano.

Sobre el regreso de la afición a los estadios lo calificó como una buena noticia; sabe que en la Ciudad de México puede tardar. "Bien, no se siente lo mismo jugar en un estadio vacío y se extraña a la gente. Estamos para darle el espectáculo. Estoy contento con el regreso y sabemos que acá (CDMX) puede faltar cierto tiempo, pero está bien, primero es la salud", señaló.

Vigón ha sido uno de los más de 10 positivos en Pumas y confirmó que su recuperación no ha sido nada fácil y al contrario, le ha afectado en su desempeño. "En lo personal, me ha costado mucho la recuperación del Covid y en lo físico, a mí, en cuanto a capacidad pulmonar y de oxígeno me ha costado. Estoy como a un 90% y sigo trabajando para mejorar. A algunos compañeros les ha dado más fuerte y a otros menos, pero el cuerpo técnico lo ha trabajado bien y han dado los espacios correctos para recuperarnos y así llegar de forma óptima a la Liguilla", explicó.