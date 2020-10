Twitter suspende por varias horas la cuenta de la campaña electoral de Trump

"Su cuenta ha sido bloqueada. Hemos determinado que esta cuenta violó la reglas de Twitter contra la publicación de información privada", fue el mensaje enviado por la red social a los gestores de la cuenta @TeamTrump, según compartió en una captura de pantalla uno de ellos, Mike Hahn.

Antes, la campaña había publicado un video en que acusaba a Biden de ser un "mentiroso" y de haber estado "estafando" a EUA durante años, en relación con el artículo publicado el miércoles por el tabloide New York Post sobre presuntos vínculos entre el candidato demócrata y Ucrania.

A media mañana del jueves, la cuenta volvía a estar activa y compartió de nuevo el video sobre Biden, acompañado del mensaje "Estamos de vuelta y volvemos a publicar el video que Twitter no quiere que veas".

We are back and we are re-posting the video Twitter doesn’t want you to watch.



JOE BIDEN IS A LIAR WHO HAS BEEN RIPPING OFF OUR COUNTRY FOR YEARS!



PASS IT ON. pic.twitter.com/pSWyycFrEF