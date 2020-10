Ganar un Clásico no te salva la temporada: Antonio Briseño

Antonio Briseño está enamorado del Guadalajara, de su gente, de lo que provoca y recordó que en Atlas no lo trataron bien en su estadía. Hoy se debe a Chivas y defenderá a muerte los colores rojiblancos, pero el día que la afición ya no lo quiera, en ese momento se va y señaló algunas diferencias de ganar un Clásico entre una y otra institución.

"Creo que el resultado repercute diferente para cada uno, si nosotros ganamos es un objetivo para ir a la Liguilla, del otro lado es como tener un poquito más de colchón por si no consiguen los resultados. Para nosotros no es un partido más pero no nos enfocamos solo en el clásico, después vamos por otro partido más igual de importante. La exigencia no es la misma en Chivas y ahí, ganar un Clásico no te salva la temporada pero sí estar relajado dos o tres semanas".

Hoy desconoce el "Pollo" Briseño cómo sea el tema de ganarle a Chivas, respecto a qué le dan a los jugadores, ya que antes si había premio y la motivación se iba a las nubes, por varios factores.

"Se vive diferente, si le ganas a un equipo importante saldrás en todas las portadas, hay premio especial cuando se le gana a Chivas, es muy importante que Atlas le gane a Chivas".

Briseño ha vivido tres Clásicos en México, el regio, el nacional y ahora el tapatío, de los cuales todos tienen su punto de importancia, aunque la trascendencia en el nacional es diferente por varios aspectos.

"El tapatío, a la diferencia del Nacional, lo vives día a día con aficionados que le van al otro equipo, esa carrilla y dimes y diretes llegan ganes o pierdas de inmediato, eso es diferente. A diferencia del Clásico Regio es que lo que pase con Chivas se ve en todo México y a nivel mundial, en el Regio están creciendo por los títulos que se consiguen pero se enfoca más en el norte, centro y occidente, pero como Chivas es el más popular, se ve en todo México".