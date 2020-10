Cierra el único banco con el que contaba Lerdo

Fue en Sesión de Cabildo celebrada esta mañana de manera virtual, que el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, confirmó el cierre del único banco con el que contaba la ciudad.

En el punto de asuntos generales, la regidora panista Esmirna Gutiérrez solicitó aclarar si se trataba de un simple rumor.

"Sobre la desaparición de nuestro único banco, por ahí se ha escuchado que no tenemos banco en Lerdo, no sé señor presidente (Homero Martínez) si nos pudiera hablar del tema y si hubo pláticas para que no se retirara o qué situación está", dijo la edil.

Ante tal cuestionamiento, el alcalde confirmó el cierre del banco Scotiabank ubicado sobre la avenida Madero y calle Allende en el centro de la ciudad, pero anunció la posible llegada de una nueva institución bancaria.

"Efectivamente cerró el banco Scotiabank la sucursal que tenía en Lerdo estamos nosotros entablando conversación con grupo Banorte para ver la posibilidad y que les interesa venir a Lerdo", manifestó.

"Banorte es uno de los bancos fuertes que tenemos en la banca y yo creo que vendría a fortalecer aquí al municipio que se instale aquí con nosotros y estamos haciendo las gestiones correspondientes para que se quede aquí en Lerdo", puntualizó.