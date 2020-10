Coco Austin desata críticas tras besar a su hija en la boca

Coco Austin está pensando seriamente en retirarse de sus plataformas digitales, ya que fue duramente criticada por subir una foto donde besa en la boca a su hija Chanel, de cuatro años.

De forma inmediata, un grupo de seguidoras se avergonzaron de las imágenes que posteó la modelo e, incluso, aseguraban que les daba asco.

"Todos esos besos en los labios me están dando asco", escribió un usuario, mientras que otros dijeron que el momento madre-hija se sintió "demasiado sexualizado" y "espeluznante".

Always got a lover girl by my side! pic.twitter.com/HJqKqxPAuF — Coco (@cocosworld) October 11, 2020

El problema fue mayor cuando un programa en Estados Unidos mencionó el caso de Coco y se hizo un panel con expertos en la materia sobre el cuidado de los hijos y la actuación de algunos famosos que besan en la boca a los pequeños.

Esta línea de pensamiento condenatoria en realidad tiene una historia larga y profunda en la Unión Americana, ya que el conductista John Watson desanimó a los padres a mostrar afecto físico de cualquier tipo a sus hijos en su manual de cuidado infantil de 1928, "Psychological Care of the Infant and the Child", diciendo a los cuidadores que sean "sensatos" con sus interacciones.

Lo cierto es que esta forma de actuar de Coco abrió un gran debate en redes sociales.