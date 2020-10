Aylín Mujica dice que la secuestraron; Daniel Bisogno la desmiente

Aylín Mujica reveló en entrevista que sufrió de un secuestro exprés hace unos días y la experiencia fue tan traumática, que la actriz incluso pensó que la iban a matar, sin embargo, Daniel Bisogno la desmintió.

La experiencia es tan dura, para la también conductora, que no pudo evitar echarse a llorar al recordar este trauma en su vida, por lo que debió confrontarlo frente a las cámaras del programa Suelta la sopa.

"Me pone una navaja entre las piernas, me dice, 'no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero' y me estuvo dando muchas vueltas, varias horas para sacar dinero de diferentes cajeros. Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar, ¡ay no!", explicó.

Hace unos días, la cubana anunció su regreso a los escenarios con El cuarentenorio cómico", "pero no todo ha sido sencillo en estos días", dijo sin poder contener las lágrimas. Sobre lo dicho por Mujica, Daniel comento: "Aylín Mujica fingió todo este asalto que nunca existió. Ella ya había querido hablar con Gou y tomó su vuelo. La secuestraron, la tocaron indebidamente, pasaron por tres cajeros. ¿Tú crees que después del asalto haya dicho 'Me deja ahí en el aeropuerto'? De ahí tuvo que subir al avión con 6 maletas y escribió que llegó divinamente", dijo Daniel.