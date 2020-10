'Las mujeres nos gobiernan'

Samuel, así como Rafael González y Eduardo Loaiza, también de Recoditos, además de Andrés Padilla, Rafael Kelly y Armando "Choco" Celis de Los Sebastianes, ofrecieron una charla vía Zoom en la que destacaron al sexo femenino con motivo del lanzamiento del sencillo Mujer moderna, que reunió a ambas agrupaciones en el estudio.

"Banda Los Recoditos hace música para todas las personas. Las mujeres mueven el mundo y llevan la batuta en casi en todo, cada día luchan por superarse. Las mujeres son la creación más hermosa de este universo", dijo Sarmiento.

En ese sentido, Eduardo comentó que a final de cuentas las mujeres mandan en los hogares.

"En mi casa la que mandaba era mi jefa, la neta, mi papá podría decir lo que fuera, pero la última palabra la tenía mi mamá y ahora me pasa lo mismo con mi esposa", sostuvo.

"Choco", de Los Sebastianes, comentó que la melodía Mujer moderna es un tributo a las féminas de hoy en días, muchas de ellas independientes.

"Hoy en día vemos cómo muchas mujeres ya no se dejan y no necesitan de un hombre a su lado para lograr sus metas, es algo muy bonito poder representar esto en la música porque al regional mexicano lo pintan como machista y esto no es así", dijo el artista.

Rafael González comentó que el video del tema cuenta con miles de reproducciones. En la trama del mismo los acompaña la influencer Carolina Díaz.

"Está interesante la trama del video, lo hicimos en varias locaciones de Mazatlán. Carolina es la protagonista. Vemos cómo nosotros tratamos de conquistarla, sin embargo, no se deja".

Samuel aplaudió que el regional mexicano también cuenta con grandes representantes, como la fallecida Jenni Rivera.

"Jenni ya no está aquí , pero ha dejado un gran legado. Las mujeres la escuchaban y agarran valor, y no se diga Paquita la del Barrio", comentó.

Por otro lado, Rafael Kelly informó que Los Sebastianes traen un reciente disco, de nombre Benditos 80's.

"Es un disco que hicimos de colección con canciones de los ochenta, les pusimos nuestro estilo. Son puros clásicos y a los fans les han gustado bastante".

González sostuvo que Los Recoditos alistan una próxima producción discográfica de estudio.

"Ya tenemos las rolas grabadas, ya tiene nombre, sin embargo, todavía no podemos decir el título. Es un disco bien completo, ya lo verán".

"Choco" agradeció el apoyo que los laguneros les han dado a lo largo de su carrera.

"Nos encanta ver cómo se juntan en los bailes las personas de Torreón, Gómez y Lerdo. Gracias a todos los que nos apoyan".

De igual manera, Los Recoditos, en voz de Samuel, les echaron porras a los laguneros.

"Siempre hemos tenido buena respuesta cuando vamos. La gente nos cataloga como una banda de fiesta, alegre; pero les cuento que también tenemos rolas de amor, de desamor", sostuvo.