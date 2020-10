Delia Martina Cabrales Fraire es sobreviviente al cáncer de mama y ayer recibió una prótesis mamaria externa que le cambiará la vida por completo, sobre todo después del calvario que vivió cuando le detectaron dicha enfermedad, ya que no tenía seguridad social ni suficientes recursos para acceder a un tratamiento curativo.

La mujer recibió la noticia de que tenía cáncer en abril de este año y aunque al principio predominó en ella la angustia y el temor, después comenzó a adoptar una posición activa frente a su enfermedad. Le hicieron una mastectomía para extirparle el seno derecho, se encomendó a Dios y se apoyó en su familia y amigos para salir adelante y enfrentar juntos el cáncer de mama, más que padecerlo.

"Ahorita ya me dieron la sexta quimioterapia y me dicen que mi cuerpo ya está libre, que ya no hay cáncer. Me lo detectaron en abril de este año y tengo seis meses de mi cirugía. Gracias a mi padre Dios estoy limpia de cáncer, soy una sobreviviente y pues aquí estoy, echándole ganas", dijo Delia Martina, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Es habitante de la colonia La Fe del municipio de Torreón y al igual que otras 95 mujeres que forman parte de la asociación civil Mujeres Salvando Mujeres, ayer acudió a la explanada del Territorio Santos Modelo para recibir una prótesis mamaria externa por parte del Club Santos Laguna, a través de la iniciativa "#PlayPink".

Luego de recibir su prótesis que le ayudará a paliar la descompensación de peso que se produce por la extirpación de la mama y a recuperar la simetría corporal, no dudó en saludar y pedir un autógrafo al mediocampista del equipo verdiblanco Adrián Lozano. Tampoco pudo faltar la fotografía del recuerdo entre esta guerrera y el futbolista. "Es muy emocionante, que Dios bendiga al Santos y a la afición por este gran regalo porque nos cambia la vida. Todos los jugadores son mis favoritos porque todos participaron en el apoyo que nos están entregando", expresó.

Delia no dudó en decir que regresará a casa más feliz y lista para sentirse "realizada cada que me vea al espejo". También aprovechó para enviarle un mensaje a todas las mujeres que atraviesan por esta difícil enfermedad. "Decirles que le echen ganas porque Dios es poderoso y nunca nos va a dejar solas, es difícil, es muy fácil decir 'échale ganas' pero hay que seguir adelante, la vida sigue. En otros años, para mí el cáncer era muerte pero ahora es otra oportunidad de vida, esto es algo pasajero, Dios no lo manda, pocos somos las escogidas y él sabe por qué", concluyó.