No se venderá cerveza

A 'SECAS'

El próximo fin de semana no habrá venta de alcohol en Torreón debido a la Ley Seca por la jornada electoral, pero coincidirá con las medidas implementadas por el Gobierno de Durango para la prevención del COVID-19 y que se aplicarán en Gómez Palacio y Lerdo.

Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, dijo que esta coyuntura del COVID con la Ley Seca no debe traer afectaciones significativas, sin embargo, consideró que las autoridades deberán poner atención y especial énfasis en la vigilancia para que no sea una situación que sea aprovechada por los clandestinos. "Deberán poner mucha atención para que el tema no se salga de control y que se sigan las medidas sanitarias en todo sentido".

Por lo pronto, indicó que las tiendas de autoservicio no han reportado un aumento en las ventas de alcohol por las denominadas "compras de pánico" que suelen darse en estos casos, sin embargo, externó que ello pudiera darse entre jueves y viernes, por lo que llamó a la ciudadanía a respetar los protocolos de sana distancia y el uso del cubrebocas.

Al respecto, Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), manifestó preocupación por la reducción de los aforos de 50 a 30 por ciento, que es otra de las medidas que se anunció en Durango para bajar los contagios.

"La autoridad no puede estar detrás de cada casa o cada quinta, que son privadas", comentó.

La venta de alcohol en los restaurantes en La Laguna de Durango estaría permitida con el consumo de alimentos, por lo que Cuerda Serna opinó que los establecimientos deberán estar muy pendientes de que se respete este lineamiento.

30

POR CIENTO

Es el aforo que se determinó en La Laguna de Durango debido al aumento en contagios.

NúMERO

Duración

En Coahuila, la Ley Seca inicia el primer minuto del sábado y termina el último del domingo; no habrá venta de alcohol en restaurantes ni siquiera con alimentos.

Fotos: La i

