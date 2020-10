Gana Billie Eilish premio Billboard a mejor álbum

La noche de hoy 14 de octubre se llevó a cabo la entrega de los premios Billboard 2020, los cuales se realizan sin público debido a la pandemia.

La encargada de la ceremonia fue la cantante Kelly Clarkson.

La artista Billie Eilish recibió el premio por el mejor álbum en el ranking Billboard 200 con "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", además de ser reconocida como la mejor artista femenina.

Mientras el rapero Lil Nas X junto al cantante Billy Ray Cyrus ganaron con "Old Town Road" por mejor canción canción en Top 100.