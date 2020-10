Coldplay sorprende a sus fans con concierto digital

Con pocos cambios en el mundo hasta el momento con respecto a la pandemia generada por el COVID-19, los conciertos vía streaming han sido una manera de liberar tensión, frustraciones y enojos acumulados, y es que la buena vibra que trae escuchar a la banda favorita aunque sea por computadora o televisión es aire fresco para el público, ese mismo que regaló este miércoles Coldplay.

La banda originaria de Londres, sorprendió a sus fans al regalarles un concierto totalmente en vivo vía Instagram, pero no sólo por su música sino porque también y después de nueve meses sin tocar juntos, este 14 de octubre lo consiguieron y por ello también celebraron el encuentro con su gente.

Pero esta reunión también tuvo su lado político, ya que a través de la organización Every Vote Counts, Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion, Phil Harvey y Jon Buckland incentivaron a la gente a que el próximo 3 de noviembre salga a la calle y acuda a las urnas para emitir su voto en Estados Unidos.

Pero mientras lo hacían, no dejaron de lado las canciones que todos querían escuchar como "Everythings Not Lost", rola que no tocaban desde el 2014, "Yelow", entre otras más como "Magic", "Adventure of a Lifetime" de su último disco.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos y energéticos fue cuando aprovecharon para realizarle un tributo al inigualable Eddie Van Halen, ya que al tocar "Charlie Brown" se escuchó un fragmento de "Jump", canción que viene en el disco "1984" de los californianos.

Obviamente que la reacción en redes sociales fue la locura que la banda hasta el momento sigue siendo tendencia, gracias a su gesto buena onda y con causa. Mucha gente agradeció a los ingleses por haberles levantado el ánimo y la moral, otros aplaudieron su compromiso con la sociedad para que este mundo sea algo mejor.

Y es que hay que recordar que a principios de la pandemia, el líder y vocalista de Coldplay, Chris Martin, utilizó su cuenta de Instagram y regaló algunos momentos de distracción al interpretar en vivo y a todo color, frente a su piano, canciones que la gente le iba pidiendo. En aquel momento muchos hasta derramaron lágrimas, ya que el encierro era la manera en la que hoy se vive y que ya se hizo costumbre.