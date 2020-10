Jada Pinkett Smith responde a críticas por cómo cría a su hijos

La actriz Jada Pinkett Smith habló de su vida privada y compartió como ha sido criticada a lo largo de los años por la forma de criar a sus hijos.

Como parte de su programa Red table talk transmitido a través de Facebook Watch, la esposa de Will Smith decidió abordar el tema del llamado "mom shaming", o avergonzar a la madre, el cual no sólo ha afectado a ella sino a sus hijos llegando a ser rechazados por la misma comunidad afroamericana por considerarlos muy diferentes.

"Creo que la primera vez que tuve fuertes críticas fue cuando Willow se cortó por primera vez su cabello. Hubo una tormenta de fuego", relató sentada a la mesa con su hija y su madre.

Sin embargo para Jada lo importante es ver por el bien de sus hijos.

"Cuando la gente me dijo 'oh por Dios, no puedo creer que rapaste la cabeza de tu hija', si ellos pudieran haber visto la expresión de libertad de esta niña viendo su cabello cayendo. Para mí como mamá ver eso, experimentándolo con ella, no hay nada que pudieran decirme para decir que era incorrecto", señaló.

Además otras celebridades compartieron sus historias. La modelo Ashley Graham y la actriz Jessica Alba recordaron cuando las juzgaron por amamantar en público.

De acuerdo con Jada conforme su hijo Jaden fue creciendo aumentaron las críticas, sobre todo cuando posó para una campaña de ropa de mujeres.

"Él no es lo que la gente considera el típico hombre negro lo cual es como 'eso qué significa'. En nuestra comunidad creamos estereotipos alrededor de nosotros y es algo que tenemos que aprender a dejar ir", sentenció Jada.