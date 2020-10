Fey celebra 25 años de carrera con cambio de 'look'

La cantante mexicana Fey está celebrando 25 años de carrera artística y lo hace con mucho estilo ya que ha decidido cambiar su look para representar la nueva imagen de lo que será su próxima era en la música.

Fey es sin duda una de las estrellas pop de los 90 y 2000 que ha marcado tendencia por sus outfits únicos que nos recuerdan que esta fue una de las mejores épocas.

Actualmente, la cantante de 47 años está muy activa por su nuevo proyecto musical con el cual ha asegurado en su cuenta de Instagram, muy pronto traerá muchas sorpresas para sus fieles seguidores.

Después de las noticias relacionadas con el reciente sencillo The perfect song, Fey se mostró alegre de traer un nuevo proyecto basado en los géneros pop y electrónica que la representan, y con ello se pudo apreciar el cambio que la artista le ha dado a su cabellera.

Aunque no es un cambio radical, Fey ha optado por lucir un hairstyle con el que se puede apreciar unos toques de tinte en color azul en las puntas de su pelo rubio.

Esta nueva característica le aporta juventud y combina a la perfección con sus ojos y con los outfits que ha elegido para realizar el video oficial de su nueva canción.

La intérprete de Azúcar amargo sigue demostrando que sin importar el paso del tiempo, ella puede seguir siendo un ícono pop y lucir espectacular con estilos que pocas mujeres se atreven a llevar.

Asimismo, Fey continúa siendo un claro ejemplo de que la edad no tiene nada que ver con perder el estilo, ya que esta estrella pop siempre procura estar a la moda y no teme dar paso a formar parte de las nuevas tendencias.

En una fotografía junto al make up artist Alfonso Waithsman, se puede notar con mayor detalle el cambio de look que se ha realizado la cantante de Media Naranja en su melena, y cómo la favorece al combinar sus mechas azules con sus outfits ¿Qué opinas del nuevo look de Fey?