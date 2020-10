Ariana Grande revela cuándo lanzará su nuevo álbum

Ariana Grande anunció este miércoles que lanzará un disco este mes, del que no se conocen detalles como el título, la portada o las canciones que contendrá.

"No puedo esperar a darles mi álbum este mes", escribió la cantante en Twitter sin dar más explicaciones.

La autora de 7 rings ha ido lanzando pistas inconexas de que estaba trabajando en un proyecto al que se ha referido a veces como AG6, tras subir fotografías en las que aparece con su productor habitual, Tommy Brown, y publicar otras instantáneas trabajando en "mezclas" para nuevas canciones.

Incluso en primavera, en plena cuarentena por la pandemia, avanzó pequeños fragmentos de canciones a través de las redes sociales.

Mientras que el último disco de Grande, Thank U, Next se lanzó en febrero de 2019, este último año la artista ha publicado colaboraciones con otros artistas como la exitosa Rain On Me, con Lady Gaga, y Stuck with U, junto a Justin Bieber.

Este álbum sería el sexto que lanza Grande desde su debut en 2013, Yours Truly, que despegó una carrera en la que prácticamente ha ido a disco por año.

Con el último, Grande se consagró como una de las voces principales del pop actual al recibir la nominación al Grammy al disco del año y a la mejor grabación por el sencillo 7 Rings, además de figurar en las listas de los mejores trabajos del año para la prensa especializada.

Un año antes, Sweetener ganó el Grammy al mejor álbum pop y su sencillo God Is a Woman fue candidata a mejor canción pop.

De lanzarse en las próximas semanas, sería el segundo disco que lanza una diva del pop por sorpresa en este 2020, pues Taylor Swift publicó su aclamado Folklore con apenas días de aviso y ya es el álbum más vendido del año.