Pepe Aguilar es sorprendido comentando 'live' de Coldplay en Instagram

La banda británica de pop rock y rock alternativo, Coldplay, sorprendió este miércoles a sus seguidores con un concierto en vivo a través de Instagram, donde cientos de sus fans disfrutaron de su presentación, entre ellos el cantante mexicano Pepe Aguilar.

El momento quedó registrado en Internet, luego de que internautas lograran tomar una captura de pantalla del momento en el que el intérprete de temas como Por Mujeres Como Tú veía y comentaba la transmisión de la agrupación integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

En el comentario que se logró rescatar y viralizar de Aguilar se puede leer el mensaje; “Que chido”, acompañado con emojis de aplausos y la famosa seña de Rock & Roll.

na mamen hasta el Pepe Aguilar anda viendo a Coldplay. pic.twitter.com/kq7v0WJ4fy — unni berryman. (@_unnnnnnnni) October 14, 2020

Entre las canciones que pudo disfrutar el músico de 52 años, estuvieron Everything' s not lost, Yellow y Fix You.

Coldplay decidió realizar el concierto en vivo para incentivar a la población estadounidense a ejercer su voto durante las próximas elecciones.