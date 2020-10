Formas en las que puedes combinar una chamarra tipo biker

Una de las prendas más imponentes del año son las chamarras estilo biker o imitación piel, que se han vuelto un básico en la temporada de otoño, invierno.

Por lo general puedes encontrarlas en variaciones de tendencia, como piel sintética, charol, PVC, etc. Razón por lo que sigue siendo un clásico atemporal.

Sin embargo, en algunas ocasiones puede resultar complicado combinarlas con el resto de las prendas, dado que este por si sola ya otorga mucha personalidad a quien la lleva.

Ya sea que busques un estilo futurista, de motociclista o fashionista, aquí te dejamos ocho formas de combinar las chamarras tipo biker.

Combina dos prendas de “piel”

Las chamarras tipo biker sintéticas con acabado tipo piel ahora pueden llevarse con otra prenda del mismo material, por ejemplo, con pantalones y botas. Aunque pareciera algo arriesgado, es imposible que estos dos no estén en sintonía, ya que son compatibles sin esfuerzo. Además, dependiendo del calzado que decidas llevar también pueden ser utilizadas en cenas formales.

Un ligero animal print

Colocar una de estas chamarras sobre un vestido o camisa animal print discreto es una forma ideal para combinar ambas prendas, y al mismo tiempo relajará el estampado.

Recuerda que si decides llevar ambas, debes buscar un animal print muy ligero, y elegir zapatos discretos para no sobrecargar el look.

Minimalismo

Uno de los mejores looks que puedes llevar con estas chamarras al día a día es optar por un estilo minimalista donde esta prenda sea el tu lado protagónico casi en su totalidad. Puedes combinarla con cualquier blusa, camisa de algodón o seda en colores neutros y lisos. No importa si decides llevar falda o pantalón, siguiendo la regla de los colores será ideal para llevarlo cualquier día y a cualquier hora.

Vestidos midi

Si los vestidos son parte de tus prendas favoritas, debes saber que los vestidos midi van a juego con estas chamarras ya que otorgan un toque fuerte a telas como la seda, especialmente si se lleva estampados otoñales o texturas ligeras.

Sin tacones

Puedes inspirarte en el estilo que llevó Julia Robberts en Notting Hill y buscar tus tenis para completar tu look. Llevándola con pantalones negros al tobillo y una playera blanca sencilla puedes darle un giro distinto. Recuerda que los tacones incómodos que no te dejan caminar más de unos cuantos metros se están quedando atrás, y los tenis no les deben nada a estos.

Botas largas y altas

Con unas botas largas y un vestido puedes crear un look de impacto para una ocasión especial. En este caso te recomendamos optar por unas botas que lleguen al mismo y que busques la textura, color y alto que te acomode. No necesariamente tienen que ser de tacón sino que lo deseas, lo importante es que sean más largas.

Opta por el charol

Una variación de las chamarras tipo biker es la textura de charol. Estás le da un toque clásico al look que puede hacerte pensar en los años sesenta. Llevarla con un suéter de punto con cuello alto es una excelente opción, sin importar el color que desees llevar, aunque los colores beige, nude o y blanco suelen sobresalir y brillar con la combinación del charol negro.

Estilo oversize

Un estilo que llegó con fuerza hace unos años es el oversize, incluso ya puedes encontrar chamarras estilo biker en este estilo, las cuales lucen más delgadas y ligeras a las más tradicionales.

Si optas por llevar una de ellas, te recomendamos combinarla con ropa entallada que en colores duros, y dejar que sea el movimiento de la chamarra el lado protagónico.